NOVA tabela do imposto de renda: veja o que Lira disse

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), declarou que a alteração da tabela do imposto de renda agora cabe ao Congresso. O governo federal entregou o projeto de lei com as alterações na última sexta-feira (25).

Confira abaixo os novos valores que o governo propôs para pessoas físicas da tabela do imposto de renda em 2022. E veja mais detalhes clicando aqui.

A declaração aconteceu após o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer, nesta quinta-feira (29), que o governo estudava reduzir de imediato a alíquota do imposto de renda para as pessoas jurídicas em 5% já em 2022.

O texto do projeto, enviado pelo próprio governo, por outro lado, prevê que alíquota será reduzida 2,5% em 2022 e outros 2,5% em 2023.

“É importante que o ministro se posicione, mas o debate agora está no Congresso e nós vamos ouvir a todos. Lógico, também a Economia. Lógico, as partes interessadas. Mas essa conta é matemática”, defendeu o parlamentar.

“Primeiro, a gente tem que contar com a ajuda de todos para chegar no que eu disse: uma reforma neutra sem cunho arrecadatório”, continuou.

Ele ainda declarou que o projeto pode ser votado rapidamente, quando conseguirem encontrar um texto equilibrado.

“O projeto de lei tem muitas chances, se tiver uma arrumação, quando ele equilibrar, poderá ser votado. Não tem um dia, é maioria simples, é fácil conseguir esse quórum. Mas não adianta, pela simplicidade do quórum, a gente fazer um projeto que não traga melhorias nem uma arrumação para o sistema tributário”, finalizou Lira.

Confira abaixo a tabela atual e a nova proposta no texto enviado para o Congresso:

Atual da tabela do imposto de renda Contribuintes Faixas Alíquota 10,7 mi Até R$ 1.903,98 0% 6,8 mi R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 7,50% 3,7 mi R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 15% 2,3 mi R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 22,50% 6,9 mi Acima de R$ R$ 4.664,68 27,50% Atualização da tabela do imposto de renda Contribuintes Faixas Alíquota 16,3 mi Até R$2,5 mil 0% 2,8 R$ 2,5 mil até R$3,2 7,50% 3,6 R$ 3.200,01 até R$ 4.250 15% 2,2 R$ 4.250,01 até R$ 5.300 22,50% 6,3 Acima de R$ 5.300 27,50%

Cálculo do imposto de renda

Importante lembrar que o cálculo do imposto de renda é progressivo. Por exemplo, hoje uma pessoas que recebe R$ 4 mil tem os primeiros R$1.903,98 isentos de cobrança.

O resto do valor ( entre R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65) é taxado em 7,50% e assim sucessivamente.