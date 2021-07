NOVO auxílio com valor de R$ 300 será liberado; saiba como receber

O Governo do estado de São Paulo confirmou na manhã desta terça-feira (29) a criação de um novo Auxílio para a população carente. A imprensa antecipou essa informação momentos antes do anúncio. Agora, no entanto, o Governador João Dória (PSDB) deu mais detalhes sobre o pagamento do benefício em questão.

Segundo as informações oficiais, a primeira exigência para receber o benefício é mesmo ter perdido algum parente para a Covid-19. Então o alvo principal são os paulistas que perderam alguém da família. De acordo com o Governo, podem ser filhos, pais ou maridos e esposas que perderam algum familiar neste momento.

No entanto, essa não é a única exigência em questão. É que além de perder o parente, a pessoa tem que ter inscrição ativa no Cadúnico. Para quem não sabe, essa é uma espécie de lista federal com os nomes de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade. O Governo Federal, por exemplo, usa essa lista para fazer pagamentos do Auxílio Emergencial.

Além de ter perdido algum parente e fazer parte do Cadúnico, a pessoa também precisa receber até 3 salários mínimos para entrar nesse benefício de São Paulo. Então é importante saber a soma de quanto cada integrante da família ganha para entender se vai ter direito ou não ao programa. Vale lembrar que um salário mínimo no Brasil é de R$ 1100 atualmente.

Dessa forma, dá para entender que uma pessoa que precise entrar no projeto tem que ter uma renda total familiar de até R$ 3.300. Se a soma de todos os valores da casa passarem desse valor, mesmo que seja por um pouco, o cidadão não vai poder receber esse dinheiro do Auxílio de São Paulo.

Valores do Auxílio

De acordo com informações do Governo do estado de São Paulo, o benefício em questão vai pagar seis parcelas no valor de R$ 300. Ainda não há informações de quando os pagamentos irão começar de fato. No entanto, eles acreditam que isso vai acontecer em breve.

Ainda segundo as autoridades do estado, cerca de 30 mil pessoas deverão ter direito ao benefício no estado. Não será preciso fazer nenhum tipo de inscrição justamente porque a ideia é analisar os dados nos bancos de informações do Cadúnico. Segundo projeções do Governo de São Paulo, os gastos com este programa estarão na casa dos R$ 20 milhões. Pelo menos é isso o que se acredita inicialmente. Não se descarta, no entanto, que tudo isso possa mudar a depender da demanda. Vale-gás Além desse Auxílio para familiares de vítimas da Covid-19, o Governo do estado de São Paulo anunciou também uma espécie de vale-gás. A ideia é que as pessoas usem o dinheiro desse benefício para ajudar a comprar o botijão. Essa ideia do Governo de São Paulo está até dando alguns frutos em alguns outros estados do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, Deputados da Assembleia Legislativa estão afirmando que podem criar um projeto semelhante em breve. O próprio Palácio do Planalto também está ventilando essa possibilidade. E a verdade é que o Ministério da Economia começou a discutir esse assunto antes mesmo do Governo de São Paulo. No entanto, no caso do projeto de Bolsonaro, ainda não há nenhuma previsão para o início dos pagamentos.