Novo Bolsa Família com liberação para 17 milhões de pessoas

O Governo Federal tem expectativa de pagar o novo Bolsa Família para aproximadamente 17 milhões de brasileiros. Pelo menos é isso o que diz uma coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com essas informações, o Governo decidiu que vai inserir cerca de 2 milhões de pessoas no programa novo. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família novo chega na casa de 14,7 milhões de brasileiros. Isso na contagem oficial.

Boa parte dessas pessoas não está recebendo o Bolsa Família atualmente. É que 10 milhões deles estão usando os pagamentos do Auxílio Emergencial. De qualquer modo, quando esse programa emergencial chegar ao fim, eles voltam automaticamente para o benefício anterior.

Se essa informação do jornal O Globo se confirmar, então apenas uma parcela pequena de pessoas conseguiria entrar no novo Bolsa Família. E poderiam ser apenas os cidadãos que estão neste momento na fila de espera para entrar no projeto em questão.

Hoje, ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 2 milhões de pessoas estão nesta fila de espera. São portanto brasileiros que passaram por uma aprovação nos dados de entrada e que estão esperando apenas a confirmação para poderem entrar de fato no programa.

Valores

A coluna do jornal O Globo, diz ainda que o valor médio do novo Bolsa Família será de R$ 284. Isso é portanto um pouco menos do que aquilo que o Presidente Jair Bolsonaro estava prometendo até há alguns dias atrás. Ele deu uma entrevista dizendo que esse pagamento médio seria de R$ 300.

Aliás, essa declaração acabou pegando muita gente de surpresa dentro do Ministério da Economia. De acordo com informações de bastidores, eles queriam mesmo fazer os pagamentos médios na casa dos R$ 250. Segundo esses membros, isso seria o ideal para completar esses repasses sem furar o teto de gastos.

Se a informação do jornal O Globo se confirmar, então o valor médio seria menos do que o Presidente queria e mais do que o Ministério queria. Seria portanto algo no meio das duas vontades. Vale lembrar portanto que isso ainda não é uma informação oficial.

Novo Bolsa Família

O novo Bolsa Família deve entrar em cena apenas depois do fim dos pagamentos do Auxílio Emergencial. Hoje, de acordo com as informações oficiais, o programa emergencial deverá chegar ao fim no próximo mês de julho. No entanto, deverá haver uma prorrogação.

E de acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o benefício deve se estender por mais três meses. Assim, ele passaria a fazer repasses até o próximo mês de outubro. Isso empurraria portanto o novo Bolsa Família para o próximo mês de novembro.

Vale lembrar que o Governo Federal precisa apresentar esse novo programa este ano. Isso porque de acordo com as leis eleitorais, o Planalto não pode apresentar o projeto em um ano eleitoral. E 2022 é justamente o período das eleições presidenciais no Brasil.