Novo Bolsa Família: Nova projeção de valor médio é divulgada

O Bolsa Família é um programa social de distribuição de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, o programa atende cerca de 14,6 milhões de cidadãos, com uma renda média de R$ 192.

Essa quantia pode variar conforme as características da família, uma vez que no Bolsa Família existem 5 benefícios disponibilizados a população atendida. Sendo assim, algumas podem acumular um valor máximo de R$ 205.

Todavia, o Governo Federal está estudando a reformulação do programa, para ser liberada ainda este ano. Com relação ao valor, os executivos pretendem ampliar a média de R$ 192 para R$ 280. Inicialmente, esta projeção estava para R$ 250, de acordo com o auxílio emergencial.

Nova projeção e expectativas

A possibilidade do valor médio de R$ 280, surgiu devido a um meio termo entre a solicitação do presidente Jair Bolsonaro (R$ 300), e do Ministério da Cidadania (R$ 250). Desta forma, as equipes dos ministérios tiveram que encontrar um valor que sustentável entre as duas propostas para reformulação do programa.

A expectativa, é que o novo programa seja lançado ainda no último trimestre de 2021. O Bolsa Família não deve ter somente o valor ampliado, mas também a quantidade de atendidos e benefícios dentro do programa.

Contudo, vale salientar que as últimas atualizações e elaborações devem ser desenvolvidas a tempo, visto que caso o novo Bolsa Família não seja liberado este ano, será arquivado. Em 2022, o Brasil passará por eleição presidencial, o que impede a implementação de quaisquer programas.

Depois do auxílio emergencial

De acordo com o Ministério da Cidadania, os quase 10 milhões de brasileiros do Bolsa Família que estão recebendo o Auxílio neste momento não precisam se preocupar com a questão do novo programa do Governo Federal.

É que independente das mudanças que o Planalto fizer, essas pessoas poderão voltar automaticamente para o Bolsa Família. Como o Auxílio deve realizar pagamentos até outubro, então o projeto novo começa em novembro.

No entanto, o Governo ainda não divulgou alguns detalhes deste novo programa. Ainda não dá para saber, por exemplo, qual vai ser o valor médio desses pagamentos, nem quantas pessoas novas poderão entrar no projeto em questão

