Novo Bolsa Família reunirá vários programas em um só, diz Ministro

O Ministro da Cidadania, João Roma, voltou a dar mais alguns detalhes sobre o novo Bolsa Família nesta segunda-feira (12). De acordo com o chefe da pasta, o programa vai mesmo começar a fazer pagamentos em novembro. Agora, ele disse que o projeto vai reunir vários benefícios sociais em apenas um só.

Essa é uma informação que estava circulando pelos corredores do Palácio do Planalto há algum tempo. A fala do Ministro apenas ratifica a ideia. De qualquer forma, João Roma se esquivou de dar mais detalhes sobre esse ponto. Não se sabe, por exemplo, se algum outro programa social vai chegar ao fim.

É que se o Bolsa Família vai reunir uma série de outros projetos então é de se imaginar que esses outros benefícios chegarão ao fim. Pelo menos em suas formas individuais. A dúvida agora portanto é saber quais seriam esses programas que se uniriam. Talvez nem o Governo Federal tenha essa resposta ainda.

Roma disse também que o novo programa vai facilitar o processo de saída. Assim, na visão do Governo, a ideia é que o projeto sirva apenas como um trampolim para que as pessoas saiam dele com um sustento garantido. O Ministro, no entanto, também não explicou como poderia fazer isso de fato.

“Nós pretendemos transformar os programas de transferência de renda em um programa social mais robusto, com várias ações integradas. Será uma política pública, portanto, que abrirá caminho para a autonomia e emancipação do cidadão”, disse ele em entrevista para o o jornalístico A Voz do Brasil

“O que nós queremos oferecer ao cidadão é ir além de uma teia de proteção para sua situação de vulnerabilidade, mas também oferecer todas as ferramentas do estado brasileiro para que ele possa alcançar maior condição e uma melhor qualidade de vida para si e para sua família”, completou o Ministro.

Novo Bolsa Família

O que se sabe até aqui sobre o novo Bolsa Família é que o programa deve estrear em novembro. Os valores serão maiores do que a média atual. De acordo com o Ministério da Cidadania, os montantes médios hoje estão na casa dos R$ 190.

Há uma dúvida em relação a isso. É que parte do Governo quer um aumento para a casa dos R$ 300. Outra parte acredita que isso seria muito alto. O Ministério da Economia quer um aumento para a casa dos R$ 250. Eles ainda não decidiram.

Outro ponto que se sabe sobre o novo Bolsa Família é que o programa vai passar a atender mais pessoas. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14 milhões recebem o benefício. Esse patamar deve subir, mas ainda não se sabe para quanto.

Prazos

De acordo com informações de bastidores, o Governo Federal quer entregar o projeto do novo Bolsa Família para o Congresso Nacional o mais breve possível. Existe até uma data limite, que é o dia 18 deste mês de julho.

É por volta deste dia que o Congresso Nacional deverá sair de férias. De acordo com o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o Governo Federal precisa se apressar para aprovar esse programa o quanto antes.