Novo Bolsa Família: valor mínimo será de R$ 300

O Presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a questão do novo Bolsa Família e afirmou que o valor mínimo dos pagamentos do programa será de R$ 300. Isso representa portanto uma mudança em relação ao que vinha sendo discutido sobre o assunto.

Há algumas semanas, o Presidente disse em uma entrevista para uma emissora de TV que o valor médio do novo Bolsa Família seria de R$ 300. Essa informação pegou membros do Ministério da Economia de surpresa. É que eles estavam trabalhando para subir esse montante médio para a casa dos R$ 250.

Perceba, no entanto, que agora Bolsonaro não falou mais em quantia média, e sim em valor mínimo. E isso faz toda a diferença. É que agora o Presidente está dizendo na prática que o Governo vai gastar ainda mais com o novo Bolsa Família. Isso porque por esta lógica todo mundo vai receber de R$ 300 para cima.

“Prorrogamos por mais três meses o auxílio. Pretendemos em novembro já ter o novo Bolsa Família, e o valor será, no mínimo, R$ 300”, disse o Presidente. De acordo com informações de bastidores, os membros do Ministério da Economia se surpreenderam mais uma vez com a fala do chefe do executivo.

Algumas pessoas, aliás, acreditam que Bolsonaro se confundiu com as palavras. Eles alegam que o Presidente teria trocado o termo “média” por “mínimo”. O chefe do executivo, no entanto, ainda não esclareceu esse assunto de fato. Com isso, a dúvida em relação aos pagamentos do benefício segue.

Novo Bolsa Família

Nas últimas semanas, várias informações de bastidores dão conta de que existe uma queda de braço entre Bolsonaro e o Ministério da Economia neste momento. É que a discussão em torno do valor médio do programa ainda não acabou.

De acordo com esses relatos, Bolsonaro quer uma média de R$ 300 e está dizendo que não abre mão disso. Membros do Ministério da Economia acreditam que essa média poderia ser suficiente para quebrar o teto de gastos públicos no próximo ano.

Bolsonaro, por sua vez, está de olho nas eleições de 2020, que também acontecem no próximo ano. Além do aumento para R$ 300, ele quer aumentar também o número de beneficiários neste benefício a partir de novembro.

Auxílio Emergencial

Enquanto o novo Bolsa Família não chega, o Governo Federal segue realizando os pagamentos do Auxílio Emergencial. Nesta semana, aliás, eles estão liberando o dinheiro da quarta parcela do benefício.

Este seria o último ciclo de pagamentos do programa. No entanto, eles anunciaram uma prorrogação do projeto por mais três meses. Assim, a liberação das quantias deve durar até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial neste momento. Os valores seguem os mesmos. São montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375.