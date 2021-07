Novo calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial; confira a atualização

Nesta quinta-feira (15), o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União, o calendário da antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial 2021.

De acordo com o novo cronograma, os depósitos nas contas poupanças sociais digitais devem começar a partir do dia 17 de julho até o dia 30 do mesmo mês. O calendário anterior previa o pagamento só a partir do dia 23 de julho.

Como de costume, quando o calendário de depósitos é adiantado, o calendário que libera os saques em espécie e as transferências também é antecipado. Neste sentido, as liberações ocorrerão a partir do dia 2 de agosto até o dia 18 do mesmo mês.

Todavia, é importante lembrar, que a antecipação só atinge os beneficiários inscritos via site, aplicativo e CadÚnico. Os segurados do Bolsa Família que recebem pelo programa permanecem com o mesmo calendário, uma vez que é concedido pelo programa social.

Prorrogação do auxílio emergencial 2021

No início deste mês, o Governo Federal confirmou a prorrogação do auxílio emergencial 2021. O anuncio da oficialização foi feito pelo presidente da república, Jair Bolsonaro.

Segundo o chefe do Executivo, o programa receberá mais três parcelas, conforme o avanço do plano de vacinação contra a Covid-19. A expectativa, é que toda população adulta brasileira esteja vacina em outubro, ao menos com a primeira dose imunizante.

O presidente informou ainda, que a prorrogação será concedida para os atuais beneficiários do programa. Além disso, o valor do benefício será mantido, sendo distribuído de maneira variada conforme a composição familiar.

Sendo assim:

Famílias formadas por um único membro, recebem R$ 150;

Famílias de baixa renda, recebem R$ 250;

Famílias monoparentais chefiadas por mulheres, recebem R$ 375.

Novo calendário da 4ª parcela

Com a antecipação do pagamento, confira as novas datas de créditos e saques do benefício:

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 17 de julho 02 de agosto Fevereiro 18 de julho 03 de agosto Março 20 de julho 04 de agosto Abril 21 de julho 05 de agosto Maio 22 de julho 09 de agosto Junho 23 de julho 10 de agosto Julho 24 de julho 11 de agosto Agosto 25 de julho 12 de agosto Setembro 27 de julho 13 de agosto Outubro 28 de julho 16 de agosto Novembro 29 de julho 17 de agosto Dezembro 30 de julho 18 de agosto

Calendário da 4ª parcela do Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

