Novo casal: Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumem namoro

Já tem novo casal na área! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram, para o portal Hugo Gloss, que estão, sim, namorando. Nesta sexta-feira (23), a atiz esteve em um show com o amado e as fotos foram divulgadas dos dois juntinhos no camarim foram divulgadas.

Desde o início do mês, os principais portais de notícias de famosos já apontavam Paolla e Diogo como o novo casal da área. Recentemente, o filho do cantor postou uma foto ao lado do pai com a seguinte legenda: ‘Paola que obrigou’. Eles também já foram vistos na padaria juntos.

Em entrevista para Hugo Gloss, eles falaram pela primeira vez sobre o relacionamento: “Estamos felizes”, declararam.