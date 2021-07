Novo decreto libera o funcionamento do ferry boat neste fim de semana

O decreto publicado na versão online do Diário Oficial do Estado da Bahia desta sexta-feira (2), autoriza o funcionamento do ferry boat nestes dias 3 e 4 de julho. Seguindo as determinações do toque de recolher, a circulação dos ferry boats deverá ser suspensa das 22h30 às 05h, até o dia 8 de julho.

O funcionamento das lanchinhas também foi alterado, e deve ser respeitado o limite máximo de 70% da capacidade de ocupação das embarcações. O funcionamento também deve ser suspenso das 22h30 às 05h até 8 de julho de 2021.