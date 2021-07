Novos kits de merenda escolar começam a ser montados pela SEMED Penedo

DECOM PMP

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Penedo recebeu os novos itens alimentícios, todos adquiridos por meio de processo licitatório, para compor a merenda escolar das crianças das creches e estudantes da escolas da rede municipal.

A equipe da SEMED está trabalhando com todo empenho para organizar os kits da merenda, agora com a inclusão de arroz, feijão, biscoitos dos tipos doce e salgado, leite, macarrão e sal.

Serão mais de 8 mil kits de merenda escolar, beneficiando todos os alunos da rede municipal de educação.

Após a montagem dos kits, estes são encaminhados para as creches e escolas municipais, que irão distribuir conforme seu próprio cronograma.

Para a Secretária Cíntya Alves, é muito importante continuar auxiliando alunos, alunas e seus familiares com a merenda escolar que seria consumida durante os intervalos das aulas e que, com a suspensão das aulas presenciais, passaram a ser distribuídos.

A iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo mantém a assistência aos estudantes da rede pública municipal durante a pandemia de Covid-19.

Cada aluno ou aluna receberá mais alimentos, como já acontece com os itens produzidos por agricultores familiares e adquiridos por meio do PNAE -Programa Nacional de Alimentação Escolar.

“Estamos montando os kits para distribuição com os familiares dos alunos. Serão entregues um kit por estudante, chegando às creches, Fundamental I e II, além dos alunos da modalidade Educação para Jovens e Adultos”, explica a Secretária Municipal de Educação.

Já a nutricionista da SEMED, Carla Sampaio, destacou que a montagem desses novos kits levaram em consideração as necessidades nutricionais dos estudantes.

A profissional responsável pelo setor de nutrição da pasta ressalta que a empresa vencedora da licitação não forneceu açúcar, óleo de cozinha, fubá e extrato de tomate, alegando a necessidade de aumentar o preço desses produtos.

Carla Sampaio acrescenta que a Prefeitura de Penedo está tomando as providências necessárias, com orientação da Procuradoria Geral do Município, para resolver o problema.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Dewysson Duarte- fotógrafo Decom PMP