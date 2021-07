Nubank atualiza aplicativo e traz mais praticidade aos seus clientes

Se você é cliente do Nubank e está com o aplicativo em sua última versão, perceberá que ele mudou. Segundo a fintech, as discretas alterações foram realizadas para facilitar a experiência dos usuários.

“Desde a nossa fundação, oito anos atrás, crescemos muito. Depois do cartão de crédito roxinho, veio a conta de pagamentos, empréstimo, conta PJ, seguro de vida, expansão para o México e Colômbia, investimentos, Ultravioleta e vários outros lançamentos. Antes da metade de 2021 chegamos a 40 milhões de clientes e mudamos o nosso logo – ufa! E ainda tem mais por vir”, diz em nota o banco digital.

De acordo com a instituição, todas as mudanças consideraram as necessidades dos clientes. Na tela inicial, o cliente pode encontrar em destaque as principais funções, sendo elas as mais acessadas por quem usa o aplicativo no dia a dia.

O que mudou no aplicativo Nubank?

O cliente deve acessar o aplicativo de maneira vertical, assim serão encontrados todos os recursos concedidos pela empresa ao deslizar o dedo para cima. Desta forma, na tela inicial é possível encontrar as seguintes funções:

Perfil : clique no avatar, localizado no canto superior esquerdo para acessar o perfil. Nele, é possível visualizar à conta PJ, histórico de notificações e às configurações;

: clique no avatar, localizado no canto superior esquerdo para acessar o perfil. Nele, é possível visualizar à conta PJ, histórico de notificações e às configurações; Início : a faixa roxa na parte superior da página possibilita realizar ações importantes como a de “esconder” o saldo ou o valor da fatura. Nela também está a seção de ajuda e a área para convidar amigos ao Nubank;

: a faixa roxa na parte superior da página possibilita realizar ações importantes como a de “esconder” o saldo ou o valor da fatura. Nela também está a seção de ajuda e a área para convidar amigos ao Nubank; Atalhos e conta : também na primeira tela estão os ícones para transferir, usar Pix, recarregar celular, entre outros serviços. Ao clicar na conta, o usuário terá acesso a outra tela, onde estão os valores, histórico e detalhes da conta;

: também na primeira tela estão os ícones para transferir, usar Pix, recarregar celular, entre outros serviços. Ao clicar na conta, o usuário terá acesso a outra tela, onde estão os valores, histórico e detalhes da conta; Meus cartões : nesta seção estão todos os dados e informações sobre os seus cartões, incluindo a ferramenta virtual. O atalho permite o bloqueio e desbloqueio de cada um deles de forma rápida;

: nesta seção estão todos os dados e informações sobre os seus cartões, incluindo a ferramenta virtual. O atalho permite o bloqueio e desbloqueio de cada um deles de forma rápida; Outros produtos : neste ícone estão todos os outros produtos e serviços do Nubank, não encontrados na tela inicial;

: neste ícone estão todos os outros produtos e serviços do Nubank, não encontrados na tela inicial; Descubra mais: por este ícone, o usuário tem acesso as novidades da empresa e dicas para a vida financeira;

As alterações já foram implementadas no aplicativo, e em breve a fintech fará atualizações gradativas. Caso a última versão da plataforma não tenha aparecido para você, aguarde que será atualizado automaticamente ou acesse a loja de softwares para instalá-la.

