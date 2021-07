NUBANK confirma R$200 para quem usar opção via aplicativo

O Nubank vai dar R$200 para quem usar esta nova opção em 2021. A fintech liberou uma nova opção para os seus clientes, o chamado contactless. Trata-se do pagamento por aproximação com o cartão de crédito.

Agora, o valor limite liberado pelo Nubank para pagamentos sem senha passou a ser de R$ 200. Por meio do aplicativo do banco digital o cliente deverá reajustar o limite do cartão de crédito. Todavia, é importante destacar que não há opção de correção do limite do crédito por aproximação. Sendo assim, cabe ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

A nova possibilidade permite que os pagamentos aconteçam apenas por aproximação, sem a necessidade de inserir a ferramenta na maquininha e colocar a senha. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

A ativação da função vai acontecer de maneira imediata. Ou seja, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após disso, o cliente poderá usar a tecnologia quando quiser, desde que o estabelecimento disponibilize o equipamento compatível.

Vale lembrar que as compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

Quem não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Escolha a opção “Configurar cartão”; Desative “Compras por aproximação”

Pronto, seguindo os três passos acima, a função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente. Limite disponibilizado pelo Nubank No que se refere ao limite do cartão da Nubank, o algoritmo do banco avalia o crédito é constantemente alimentado com novas informações. "Buscamos sempre mais dados de mercado para nos ajudar a tomar decisões melhores para o perfil de cada cliente – e, com frequência, fazemos novas análises na nossa base para dar aumentos de limites proativos, por exemplo", diz a Nubank. A partir do momento que alguém é aprovado para o cartão Nubank, a fintech faz uma projeção dos gastos dessa pessoa, com análises de risco, perfil de uso e ainda utiliza de dados externos, como score (a pontuação usada pelo Serasa, que indica a probabilidade de as pessoas atrasarem ou não o pagamento de uma conta), por exemplo, para definir um patamar inicial e seguro de crédito. "Esse processo é feito por um algoritmo – um sistema automatizado que analisa todos esses dados e estabelece um limite inicial".