Nubank implementa mudanças no aplicativo; Veja quais são!

O Nubank acaba de divulgar nesta segunda-feira (19) algumas mudanças em seu aplicativo. De acordo com a fintech, todas as novidades foram pensadas para facilitar a utilização das ferramentas pelos usuários.

Com as alterações foram destacadas as funções mais utilizadas pelos clientes, como transferência de dinheiro e pagamentos via Pix. O Nubank ainda afirmou que agora a tela inicial de seu aplicativo é mais prática e intuitiva. Desse modo, torna-se mais fácil controlar a vida financeira.

O Nubank, fundado em 2013, atualmente é o maior banco digital do mundo. Por isso, a fintech informou entender que com o crescimento de seus produtos, todas as informações e funções devem ser encontradas com facilidade por todos os usuários.

De acordo com um vídeo publicado no site do banco digital, o fundo roxo do aplicativo foi retirado com o objetivo de tornar a tela inicial mais leve. Além disso, com a mudança do logo realizada pelo Nubank, houve uma pequena alteração no tom de roxo da empresa.

Veja algumas mudanças no aplicativo do Nubank

Com a nova versão do aplicativo, basta tocar na faixa roxa que se encontra no início da tela para obter acesso rápido a diversas funções. Desta forma, é possível esconder o saldo da conta tocando em um ícone de olho, bem como convidar amigos clicando no ícone de envelope.

Na tela inicial também é possível acessar as perguntas frequentes sobre o banco digital ou conversar com algum dos colaboradores para obter ajuda, para isso, o cliente deve selecionar a opção “Me Ajuda”.

Os usuários podem acessar seu perfil clicando no avatar que fica no topo esquerdo da tela. Nessa área existe a possibilidade de alterar algumas configurações e entrar na conta Pessoa Jurídica (PJ), se o cliente possuir. O Nubank ainda informou que no perfil do usuário também está disponível o histórico de todas as notificações push recebidas no aplicativo.

Nas primeiras áreas da tela inicial do App encontram-se os atalhos e a conta. Com os atalhos disponibilizados pelo Nubank é possível depositar ou transferir dinheiro, utilizar o sistema de pagamento instantâneo PIX e até mesmo recarregar o celular de forma bastante rápida e fácil. Já na conta o cliente pode acessar seu saldo, rendimento, dinheiro guardado e histórico de transações.

O Nubank também inseriu na tela inicial do aplicativo a função “Descubra mais”. Desta forma, a fintech divulga conteúdos exclusivos sobre o banco digital aos seus clientes, como lançamentos de produtos da instituição e informações para garantir uma vida financeira mais simples e livre de problemas.

A atualização já está disponível para todos os usuários?

Segundo o banco digital Nubank, as mudanças implementadas no App estão sendo disponibilizadas aos poucos para os clientes. Se a atualização ainda não estiver disponível, basta aguardar algumas semanas.

É possível checar se o novo interface já está disponível no celular do usuário, confirmando se o aplicativo está atualizado para a versão mais recente. Além disso, por meio do chat, e-mail ou telefone da instituição os clientes podem registrar um feedback sobre as novidades do Nubank.