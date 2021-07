Nubank incluiu mais de 3 milhões de pessoas que não tinham conta bancária

De acordo com um levantamento realizado pela empresa BSD Consulting, aproximadamente 4 milhões de clientes não possuíam nenhum produto bancário antes do Nubank. A pesquisa foi encomendada pelo próprio banco digital e analisou cerca de 5 mil clientes no início de 2021.

O estudo ainda constatou que 3,8 milhões de clientes não estavam inseridos no sistema bancário, ou seja, não possuíam conta em banco. Esse número representava 11% de todos os correntistas Nubank no início do ano, quando a fintech possuía 35 milhões de usuários. A pesquisa analisou perfis de pessoas físicas e jurídicas.

Educação financeira

Ainda de acordo com o levantamento realizado a pedido do banco digital, 67% dos clientes afirmaram ter economizado dinheiro por conta dos serviços disponibilizados pela empresa. Além do mais, 36% dos correntistas consideraram suas habilidades financeiras “altas” ou “muito altas”.

Também foi pontuado que 95% dos clientes do banco digital Nubank possuem metas financeiras atualmente. Antes de abrir a conta na instituição, apenas 62% dos usuários possuíam metas financeiras.

O Nubank afirma possuir diversas plataformas focadas em educação financeira. Isso permite que os clientes se informem sobre o assunto, de forma que possam tomar melhores decisões sobre como utilizar seu dinheiro.

Segundo o site da fintech 6,5 milhões de pessoas assistiram em 2020 os vídeos produzidos pelo Nubank que abordam a importância da educação financeira. Além disso, 50 milhões de pessoas leram o blog e 1,4 milhões se inscreveram na newsletter no mesmo ano.

O banco digital busca sanar diversas dúvidas dos usuários, como a melhor maneira para renegociação de dívidas ou como investir o dinheiro da melhor forma, baseado no perfil de investimento do usuário.

Impacto social do Nubank

Informações disponibilizadas pelo banco digital afirmam que 1 em cada 4 clientes tiveram seu primeiro cartão de crédito pelo Nubank. Essa parcela de usuários ganha menos que um salário mínimo, portanto, são excluídos dos bancos tradicionais.

A fintech, criada com o objetivo de oferecer serviços de forma 100% digital e com menores tarifas, tem atraído milhares de clientes pelo país. Atualmente, o Nubank é o maior banco digital independente do mundo e está presente em todos os municípios do Brasil.

Como solicitar o cartão de crédito

A conta no banco digital Nubank é isenta de tarifas de manutenção, bem como oferece TEDs ilimitadas e rende mais que a poupança. Com a conta NU, o PIX é gratuito não apenas para pessoas físicas, como também para pessoas jurídicas.

Existem quatro maneiras de solicitar o cartão de crédito Nubank, podendo ser pelo site, blog ou aplicativo Nubank. Ademais, é possível solicitar o cartão por meio da indicação de um amigo que já seja cliente da instituição, para isso basta clicar no link e seguir as instruções. Apesar da indicação de um amigo ajudar na análise, ela não garante a aprovação de crédito.

Para solicitar um cartão Nubank é necessário ser maior de 18 anos de idade. Se o indivíduo cumprir esse requisito, basta inserir o número de CPF e endereço de e-mail em uma das quatro opções citadas anteriormente.