Nubank lança cartão com anuidade; confira como ser isentado

Recentemente, o Nubank lançou o cartão de crédito Ultravioleta, uma versão semelhante ao cartão Black da fintech. O novo produto oferece casback imediato de 1%, e rendimento igual a 200% do CDI. Além disso, o usuário da ferramenta terá acesso a salas VIP em aeroportos e outras vantagens da bandeira Mastercard.

A novidade possui uma taxa de anuidade equivalente a R$ 49 por mês, que pode ser isentada caso o cliente cumpra alguns critérios. A cobrança não será considerada para aqueles que investirem no mínimo R$ 150 mil no Nubank ou na Easynvest, ou manter um gasto mensal no cartão no valor de R$ 5 mil.

Cartão tradicional do Nubank terá anuidade?

Com o lançamento do novo cartão e com a taxa de cobrança sobre o produto, muitos clientes do se questionam se o Nubank passará a cobrar taxa de anuidade também no cartão tradicional. De acordo com a empresa, a ferramenta tradicional permanecerá sem tarifas.

“Não precisa se preocupar. O cartão de crédito Nubank que você já conhece continua sendo livre de qualquer taxa de manutenção ou anuidade”, informou a fintech em seu blog.

Benefícios do cartão Ultravioleta

Segundo a fintech, as taxas do novo cartão são umas das menores comparadas a produtos similares do mercado. Aliás, elas só são cobradas devido aos beneficiários exclusivos que são oferecidos no produto.

O Ultravioleta permite o acesso a salas VIP em aeroportos, WiFi em qualquer aeroporto e seguros especiais de viagem. O valor do cashback pode ser transferido para a conta do Nubank, ser investido em fundos da Easynvest ou se preferir, ser convertido em milhas da Smiles sem limite.

Nova função permite agendamento de transação via PIX

O Nubank liberou uma nova função no aplicativo. Agora, há a possibilidade de agendar transações realizadas pelo PIX. O recurso é disponibilizado para cobranças via QR Code. O PIX Cobrança funciona de maneira similar ao boleto para depósito.

Neste sentido, é emitido uma cobrança com data de vencimento, datas futuras, informações de juros, multas e descontos. Desta forma, os empreendedores possuem mais uma forma de pagamentos instantâneos, porém, em uma data pré-estabelecida.

Da mesma forma, o consumidor que recebe a cobrança também pode agendar o pagamento para uma data futura. O novo recurso está sendo disponibilizado de maneira gradativa e em breve estará disponível para todos os usuários do Nubank.

Confira como agendar um PIX no Nubank

Até o momento, os clientes da fintech só conseguem agendar um PIX Cobrança por meio do QR Code. Sendo assim:

Acess o aplicativo do Nubank; Na opção do “PIX”, clique em pagar; Na sequência, selecione “Ler QR Code” (o app irá usar a câmera do celular) ou “Pix Copia e Cola” (nesta opção você insere o código manualmente) Para agendar, clique no calendário e escolha uma data dentro do prazo de vencimento; Verifique todas as informações e, caso necessário, envie uma mensagem para o receptor; Insira sua senha. Pronto, o agendamento foi efetuado.

Como cancelar um PIX agendado pelo QR Code?

Caso o agendamento do pagamento através do QR Code já tenha sido realizado, é possível cancelar a operação antes que a transação seja efetuada. Para isso:

Consulte o seu histórico de movimentações da conta Nubank; Encontre e selecione o pagamento que você que havia sido agendado; Agora é só tocar em em “Cancelar”.

