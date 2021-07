Nubank libera novo cartão com cashback em 2021; veja como fazer

O Nubank apresentou o novo cartão ultravioleta. O comunicado foi feito durante uma live que o banco digital realizou, que se iniciou às 10h. Os fundadores David Vélez e Cristina Junqueira foram os que comandaram o evento da fintech.

O cartão ultravioleta do Nubank, conforme se explicou no video, pode ser até 3 vezes mais pesado que um cartão normal de plástico. O cartão também mostra resistência no material e vem com o nome do cliente explicitado, sem números. Além disso, o evento ainda teve a participação de Anitta, a nova conselheira do banco digital.

De forma simbólica, Anitta teria recebido ao vivo o primeiro cartão ultravioleta. Quando se vira o cartão numa posição específica, ele mostra uma frase no cartão personalizada para o cliente. São 7 frases diferentes que se pode ter no novo cartão do Nubank.

O cartão é gratuito para quem possui uma média de gastos no crédito de R$ 5 mil por mês. Outra forma de ter o cartão ultravioleta de forma gratuita é tendo R$ 150 mil investidos na conta do Nubank. Se os pré-requisitos não forem atingidos, o valor da mensalidade do cartão ultravioleta é de R$ 49, cobrada na fatura do cartão de maneira automática.

Os primeiros cartões ultravioleta do Nubank serão emitidos ainda nesta semana, conforme explicado em live por Cristina Junqueira. O evento contou com um bate-papo entre a fundadora do banco digital e a cantora Anitta, que falou uma pouco mais sobre sua vida, projetos e o que pensa sobre finanças no Brasil.

Saiba mais sobre o novo cartão ultravioleta do Nubank

O novo cartão ultravioleta foi lançado no dia 29 de junho de 2021, quando o Nubank anunciou a novidade em seu blog oficial logo em seguida. Ele se trata de um cartão de crédito da categoria premium e possui um design diferenciado.

Além disso, o cartão é feito de metal e possui alguns benefícios diferenciados, como, por exemplo, o cashback instantâneo, que aumenta a 200% do CDI. O cartão ainda possui benefícios da bandeira Mastercard Black, o que inclui seguro especial para viagens e também sala VIP em aeroportos.

Segundo Cristina Junqueira “o Nubank nasceu revolucionando o mundo financeiro ao oferecer produtos mais acessíveis, sem taxas e tarifas abusivas, além de atendimento eficiente e humanizado. Desde o começo, mostramos que é possível fazer diferente. Agora, estamos começando também uma revolução dos produtos premium”.

A fundadora do Nubank ainda complementou que “faltava na prateleira do Nubank um produto para este perfil de cliente, que busca mais benefícios e se sente preso ao que o mercado oferece.”

As novidades do Nubank têm se intensificado, com a inserção de novas funções no próprio aplicativo, produtos e serviços para o ano de 2021. Do mesmo modo, o investimento milionário que o banco digital levantou com a Berkshire Hathaway pode acelerar a entrada da fintech na bolsa de valores. Assim, é possível ter ainda mais recursos de investidores e trazer novidades aos clientes.