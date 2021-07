Nubank LIBERA pagamento de boletos pelo cartão de crédito

A partir desta quinta-feira (15) será possível quitar boletos por meio do cartão de crédito do Nubank. A medida foi liberada para todos os clientes da Fintech.

Duas opções estão disponíveis, o pagamento à vista ou então parcelado em até 12 vezes com juros (a porcentagem é menor que o rotativo do cartão de crédito – cobrado em caso de parcelamento da fatura completa).

A Fintech afirma que, o pagamento de boleto no cartão de crédito Nubank a vista, será sem juros, já o parcelado pode ter taxa de até 6%. O retroativo do cartão de crédito, porém é de 2,75% e 14%.

Poderão ser pagos o boleto da própria fatura do cartão de crédito, contas de luz, celular e empréstimos.

Vale a pena pagar boleto pelo cartão de crédito Nubank?

Depende. Não há uma resposta única para o questionamento se vale a pena ou não pagar boletos pelo cartão de crédito Nubank.

A opção de pagar a vista é a mais vantajosa, por não cobrar juros. E pode ser uma boa opção caso você tenha um dinheiro para receber no mês seguinte. Isso porque, em tese, prorrogar o vencimento por um mês pagando com o cartão de crédito.

Porém você precisa se organizar e não deve esquecer que deverá pagar o boleto na fatura do mês seguinte.

Pagar as contas de consumo com o cartão de crédito Nubank mesmo a vista, pode ser um problema caso você não pague a fatura depois do vencimento.

Os juros por atraso no pagamento do cartão de crédito são um dos mais altos cobrados.

Outro problema pode acontecer caso você acumule muitas contas e se veja sem saída a não ser parcelar a fatura do cartão de crédito.

É melhor parcelar o boleto no cartão de crédito do que ter que parcelar a fatura lá na frente.

O cenário ideal é você anotar tudo o que deve e sempre acompanhar as parcelas do seu cartão de crédito.

Ninguém gosta de pagar juros, mas caso não existe opções é importante buscar pelas melhores taxas.