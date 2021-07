Nubank: Nova função permite agendamento de transação via PIX

O Nubank liberou uma nova função no aplicativo. Agora, há a possibilidade de agendar transações realizadas pelo PIX. O recurso é disponibilizado para cobranças via QR Code. O PIX Cobrança funciona de maneira similar ao boleto para depósito.

Neste sentido, é emitido uma cobrança com data de vencimento, datas futuras, informações de juros, multas e descontos. Desta forma, os empreendedores possuem mais uma forma de pagamentos instantâneos, porém, em uma data pré-estabelecida.

Da mesma forma, o consumidor que recebe a cobrança também pode agendar o pagamento para uma data futura. O novo recurso está sendo disponibilizado de maneira gradativa e em breve estará disponível para todos os usuários do Nubank.

Confira como agendar um PIX no Nubank

Até o momento, os clientes da fintech só conseguem agendar um PIX Cobrança por meio do QR Code. Sendo assim:

Acess o aplicativo do Nubank; Na opção do “PIX”, clique em pagar; Na sequência, selecione “Ler QR Code” (o app irá usar a câmera do celular) ou “Pix Copia e Cola” (nesta opção você insere o código manualmente) Para agendar, clique no calendário e escolha uma data dentro do prazo de vencimento; Verifique todas as informações e, caso necessário, envie uma mensagem para o receptor; Insira sua senha. Pronto, o agendamento foi efetuado.

Você Pode Gostar Também:

Como cancelar um PIX agendado pelo QR Code?

Caso o agendamento do pagamento através do QR Code já tenha sido realizado, é possível cancelar a operação antes que a transação seja efetuada. Para isso:

Consulte o seu histórico de movimentações da conta Nubank; Encontre e selecione o pagamento que você que havia sido agendado; Agora é só tocar em em “Cancelar”.

Posso emitir um PIX Cobrança com vencimento no Nubank?

Não, até o momento essa não é uma possibilidade. Atualmente, os clientes só podem emitir cobranças com QR Code estático, ou seja, com valor fixo e sem data, além de fazer o pagamento de Pix Cobrança com data de vencimento.

Veja também: Nubank incluiu mais de 3 milhões de pessoas que não tinham conta bancária