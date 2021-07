Nubank oferece novo serviço de transferências internacionais

O Nubank anunciou na última semana, uma parceria com a Remessa Online, umas das principais plataformas de transferências internacionais de dinheiro do Brasil. Segundo o banco digital, a nova função Nubank garantirá que os clientes da instituição tenham direito a uma menor cobrança da taxa administrativa.

A transferência feita pela Remessa Online deverá ser realizada pelos clientes no próprio App do Nubank, diminuindo as burocracias existentes para transferir dinheiro para o exterior. Além disso, a fintech informou que até o dia 13/09/2021 os usuários que desejarem realizar transações internacionais pelo App Nubank, terão um desconto de 15% sobre o custo da taxa.

Veja como enviar dinheiro para o exterior com o Nubank

O Nubank afirmou que a transferência em si é realizada pela Remessa Online. Apesar disso, a parceria da empresa com o Nubank oferece mais comodidade aos usuários, pois permite que todo o processo seja iniciado no aplicativo de forma simples e intuitiva.

De acordo com o banco digital, enviar dinheiro para o exterior por meio do aplicativo Nubank é bastante simples. O cliente deve selecionar a opção “Transferir Internac.” na tela principal do App e em seguida preencher o valor que deseja enviar.

Após preencher o valor, o usuário precisa selecionar o país de destino. Dessa forma, o simulador disponível no aplicativo irá mostrar o valor convertido e o cliente deve tocar no botão “Continuar”.

Ao clicar em “Continuar”, o indivíduo será redirecionado a plataforma da Remessa Online e nesse momento deve acessar ou criar uma conta. Nessa plataforma é possível criar um cadastro simples ou completo (para maiores transferências).

Após criar a conta, basta selecionar a história da transferência, ou seja, a categoria que ela se encaixa, informar os dados da conta de destino e valor a ser enviado. Por fim, é só fazer uma transferência via TED para a conta indicada.

Como funcionam as transferências internacionais?

A transferência ou remessa internacional é uma transação de dinheiro de um país para outro. Ela serve para realizar compras, investir no exterior, pagar serviços internacionais e até mesmo enviar ou receber dinheiro de pessoas que encontram-se fora do Brasil.

Apesar disso, os indivíduos não podem simplesmente enviar dinheiro de sua conta no Brasil direto para uma conta no exterior, como acontece normalmente entre instituições bancárias dentro do país. Isso ocorre porque cada moeda possui um valor diferente, desse modo, é necessário que o câmbio do dia seja respeitado.

É importante lembrar que o câmbio de determinada moeda pode sofrer ou não uma modificação de um dia para outro. Segundo o Banco Central do Brasil, as taxas de câmbio são livremente estipuladas pelas partes contratantes e dependem da demanda das moedas no mercado internacional.

Ademais, ao realizar o câmbio de quaisquer moedas, existem cobranças e impostos específicos para esse tipo de transação. Cada país também possui leis diferentes que regem as instituições bancárias, sendo assim, é preciso respeitar as regras nacionais e internacionais.

Por conta das transferências internacionais muitas vezes serem burocráticas, complexas e caras, surgiu a parceria entre o Nubank e a Remessa Online. As duas empresas oferecem serviços 100% online com algumas das menores tarifas do mercado.