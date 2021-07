Nubank: Posso pagar a fatura do cartão com o próprio crédito da ferramenta? Confira

O Nubank lançou uma ótima funcionalidade para os seus clientes. Agora, os usuários podem pagar seus boletos através do crédito do cartão da instituição financeira. A novidade é uma ótima alternativa para quem deseja manter os seus gastos localizados em um só recurso.

Diante disso, muitos clientes da fintech se questionam sobre a possibilidade de pagar a própria fatura do cartão com o crédito disponível. No entanto, vale salientar que a ação não é permitida, pois seria uma brecha para evitar os juros rotativos.

Todavia, é importante ressaltar que a opção de realizar o pagamento do boleto pelo cartão de crédito do Nubank pode gerar um acréscimo de juros.

Parcelamento da fatura

Caso a fintech autorizasse o pagamento da própria fatura do cartão pelo crédito nele disponível, seria uma forma de refinanciamento da própria dívida. Para esse tipo de ação, o Nubank oferece serviços que podem ajudar o usuário do roxinho, como o parcelamento da fatura.

Neste sentido, cabe destacar que não é todos os clientes da instituição que possuem esta alternativa no aplicativo. Isso porque, a empresa disponibiliza alguns serviços específicos conforme o perfil do titular do cartão.

Embora o novo serviço esteja sendo liberado gradativamente, em breve todos os consumidores deverão ter acesso a ele. Além disso, as taxas de juros aplicadas pela instituição são mais atrativas do que outras cobradas no mercado.

O recurso é uma ótima alternativa para o consumidor que queira organizar e concentrar suas dívidas em apenas um lugar. Ademais, em casos de parcelamento do boleto por meio do crédito do cartão, o Nubank também oferece vantagens.

O pagamento antecipado das parcelas do boleto pode gerar descontos ao cliente. Embora não seja possível pagar a própria fatura dessa forma, o cliente pode se beneficiar em outros aspectos.

