Nubank possui conta PJ GRÁTIS para microempreendedores; Confira!

O banco digital Nubank divulgou na última quinta-feira (1) uma ampliação da conta PJ. A modalidade criada pela instituição em 2019, que já aceitava clientes MEI, EI e EIRELI, agora também contempla clientes da categoria LTDA Unipessoal.

Atualmente, pode abrir uma conta digital Pessoa Jurídica (PJ) no Nubank, empresas formalizadas, ou seja, que possuem CNPJ e um único sócio. Essa modalidade é bastante interessante para os microempreendedores, pois ao adquirir uma conta jurídica, é possível separar as finanças da empresa e as finanças pessoais. Sendo assim, torna-se mais fácil visualizar os lucros do empreendimento.

O Nubank também afirmou que está trabalhando a fim de liberar novos serviços para a conta PJ. Ademais, o banco digital busca também contemplar mais portes empresariais de forma a incluir uma parcela cada vez maior de empreendedores brasileiros.

Informações sobre a conta PJ

A modalidade de conta PJ criada pelo Nubank, tem como objetivo facilitar a vida de empreendedores autônomos e donos de pequenos negócios no país. Para isso, o banco disponibiliza algumas vantagens para essa parcela de usuários. Confira algumas informações sobre a conta PJ:

Possui um cartão com função débito sem anuidade. A função está disponível desde outubro e a emissão do cartão é gratuita. Apesar disso, existe um custo de R$ 6,50 por saque;

A plataforma de pagamentos instantâneos, PIX, é totalmente gratuita também para pessoas jurídicas nessa modalidade de conta. É importante lembrar que o Banco Central permite que instituições cobrem pessoas jurídicas pela utilização do PIX;

E por fim, a modalidade disponibiliza a função “Boleto de cobrança”. Desta forma é possível cobrar os clientes de forma simples e rápida. No boleto de cobrança o detentor da conta PJ pode inserir data de vencimento, nome e CPF ou CNPJ do pagador. Cada unidade possui um custo de R$ 3,00 que só é cobrado se o boleto for pago. Já os boletos de depósito não possuem tarifa alguma, contudo, existe um limite de 5 emissões mensais.

Como criar uma conta Pessoa Jurídica no Nubank?

De acordo com o Nubank, criar uma conta PJ é bastante simples e deve ser feito diretamente pelo aplicativo da instituição bancária. O passo inicial é saber se a empresa se encaixa nos requisitos para adquirir essa modalidade de conta. Se a empresa cumprir todos os pré-requisitos, e o cidadão já possuir uma conta física do Nubank, basta fazer login no app do banco digital.

A partir daí o usuário deve clicar no ícone de engrenagem que fica localizado no canto superior direito. Feito isso, deve-se clicar no ícone que parece um bonequinho no canto superior esquerdo e selecionar a opção “Pedir conta PJ”. Por fim, basta inserir o CNPJ da empresa e pronto, a conta PJ Nubank estará aberta.