O desafio dual do empreendedorismo na era digital

O empreendedorismo é uma fonte de inovação de ideias numa troca direta e indireta

O empreendedorismo atual é uma oportunidade dinâmica para entrantes no mercado em todos os nichos e segmentos. Todavia, ao mesmo tempo em que é uma oportunidade pela facilidade para entrar no mercado, empreender também é um desafio para a permanência de uma marca. Bem como, é uma fonte de inovação de ideias numa troca direta e indireta.

Nenhum dado é estático no mercado atual

O mercado atual não é estático em nenhuma vertente. Por isso, a internet modificou a relação de oferta e demanda, criando novos nichos de atuação e modificando a relação de uma marca com o seu cliente.

Na atualidade é muito importante que uma marca fidelize o seu público oferecendo uma experiência completa para o cliente, e não exatamente focando na venda, como ocorria antes da revolução digital.

O cliente modificou o seu comportamento de compra

Por outro lado, o cliente também modificou o seu comportamento de compra. Pois deixou a passividade de lado para se direcionar de uma forma posicionada e assertiva.

Sendo esse um desafio para todas as marcas. Haja vista que uma reclamação de um cliente na internet é capaz de destruir a reputação de uma empresa tradicional.

Empreender é um desafio dual

Por isso, empreender é um desafio dual, pois, da mesma maneira que é possível entrar, é difícil permanecer no mercado. No entanto, para o empreendedor que atua de forma estratégica, a possibilidade de alcançar a liderança de determinado nicho de mercado é real e a construção do relacionamento com o cliente pode ser uma via de mão dupla.

Por isso, cabe ao empreendedor saber usufruir do lado bom na internet, conquistando o seu público e criando um fluxo interno de melhorias contínuas. Assim sendo, é necessário que o empreendedor inove através do seu produto ou serviço, bem como, por meio de sistemas que otimizem seus processos.

É necessário investir em marketing digital e amparar todos os processos internos

Além disso, é necessário investir em marketing digital para atrair seus clientes, ao passo que a empresa deve amparar todo o processo de compra.

Sendo assim, uma empresa que atua se antecipando as demandas, verificando seus gargalos de processo e entregando excelência em seu atendimento, possui a internet a seu favor. Assim, possibilitando o seu crescimento e amparando a permanência de sua marca através de estudos constantes sobre as tendências de mercado.