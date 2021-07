O inverno é real: Bahia terá temperatura abaixo de 10ºC nos próximos dias

Como já diria Jon Snow, personagem do seriado Game of Thrones: “o inverno está chegando”. Após atingir o sul e causar neve, a massa de ar frio deve atingir a Bahia e abaixar os termômetros do estado. Cidades baianas devem registrar menos de 10ºC nos próximos dias. As informações são do Correio.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a expectativa é que a temperatura chega a ficar entre 4ºC e 6ºC nas regiões mais altas, como Chapada Diamantina e Vitória da Conquista. Na capital, Salvador, os baianos devem se preparar para temperaturas abaixo de 20ºC.