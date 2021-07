O que é gestão de tempo? Entenda aqui!

Entender o que é gestão de tempo é imprescindível para organizar o dia a dia de trabalho, estudos e até mesmo cuidados domésticos. Embora possa parecer algo óbvio, a gestão de tempo não é apenas “saber o que deve ser feito”, mas sim, é algo mais profundo, que debatemos no decorrer deste texto. Acompanhe.

O que é gestão de tempo?

A gestão de tempo é um processo de organização das demandas diárias, de acordo com a disponibilidade do sujeito. Embora não seja algo engessado, trata-se de um planejamento bem estruturado, que visa otimizar o tempo disponível e tornar as tarefas mais fluídas e organizadas.

Essa gestão está associada à capacidade de dividir as tarefas em bloco, além de se envolver com a capacidade de lidar com contratempos, sem que estes comprometam a rotina e as obrigações diárias.

Em outras palavras, a gestão do tempo é o ato de ter um controle consciente sobre o quanto de tempo se gasta em cada atividade, com o intuito de torná-la mais enriquecedora e efetiva, diminuindo problemas como:

Desgaste mental por excesso de trabalho – que não acaba nunca;

Tempo mal dividido durante as tarefas corriqueiras;

Procrastinação;

Falta de foco e concentração;

Falta de motivação;

Atrasos frequentes;

Entre outras questões negativas.

Qual a importância de uma boa gestão de tempo?

A importância de compreender o que é gestão de tempo e colocá-la em prática é simples: você terá um dia a dia muito mais motivador, organizado e, até mesmo, feliz.

Afinal, quem nunca se sentiu desgastado e sem vontade de trabalhar/estudar quando percebeu uma carga muito grande de atividades diárias? Pois é!

Por isso e por tantos outros motivos que a gestão de tempo é tão importante. É ela quem devolve ao indivíduo a capacidade de organizar a rotina e de ter o controle sobre as suas ações, fugindo da temida ação de “correr contra o tempo”.

Essa gestão é fundamental em uma rotina de vitórias e de conquistas, tendo em vista que precisamos organizar as nossas ações para que possamos atingir resultados positivos.

Como gerir o tempo corretamente?

Entender o que é gestão de tempo e qual a sua importância pode ser relativamente simples. Mas, quando chega a hora da prática, muitas dúvidas podem surgir. Afinal, como gerir o tempo corretamente?

A verdade é que não existe um passo a passo pronto. É essencial, portanto, que você aprenda a organizar as suas tarefas e ações de uma maneira que seja interessante para você. Isto é, não adianta querer “imitar” o plano alheio: você precisa focar no que funciona para você.

Mas como fazer isso? Bom, existem algumas dicas que podem lhe ajudar:

Procure, antes de qualquer coisa, entender o seu cenário atual: o que pode ser melhorado? O que consome o tempo de maneira negativa? O que deve ser descartado?

Entenda como você gasta o seu tempo nas suas atividades cotidianas: você costuma procrastinar? Se sim, em quais momentos? Como você poderia praticar essas atividades, ao longo do dia, sem que elas atrapalhassem o seu trabalho/estudo?

Analise quais atividades podem ser delegadas: isso pode tirar uma carga da sua rotina.

Encontre ferramentas que ajudem você a se organizar: agendas, checklist, blocos de notas e outras ferramentas podem ser excelentes.

Encontre a rotina perfeita para você: vá testando. Descubra seu momento mais produtivo e organize-se de acordo com o seu fluxo de trabalho e raciocínio.

Gostou das dicas? Então deixe um comentário pra gente! 🙂