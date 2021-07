Entenda o que é e qual a importância da relação interpessoal no ambiente escolar.

Você sabe o que é relações interpessoais na escola? Se ainda não, saiba que esse conceito é extremamente importante para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. É através dele que as crianças, professores e colegas de trabalho poderão ter boas relações e uma convivência saudável. A seguir, portanto, damos mais detalhes sobre isso. Continue lendo.

O que é relações interpessoais na escola?

As relações interpessoais na escola nada mais são do que o relacionamento que cada figura da educação tem um com o outro. Ou seja, é o relacionamento do professor com o aluno; dos pais com a escola; da comunidade com a escola; entre os professores; etc.

Trata-se de um ponto que deve sempre ser levado em conta na hora de construir um espaço saudável e sólido para todos os alunos. Por isso que a comunicação, a escuta ativa e a empatia são tão mencionadas nos ambientes escolares: são elas que regem as relações interpessoais nesse ambiente.

Qual a importância de se ter boas relações interpessoais na escola?

Ter boas relações interpessoais na escola pode mudar a forma como os alunos aprendem e os professores ensinam. Isso porque ela gera muitos efeitos positivos no dia a dia escolar. São eles:

Desenvolvimento de cooperação e trabalho em equipe: O trabalho em equipe é muito requisitado no mundo empresarial. Afinal, sem essa competência, uma pessoa pode ter dificuldade para construir projetos em conjunto. Em contrapartida a isso, há o cultivo de boas relações na escola, que são responsáveis por preparar os alunos para um mercado onde o trabalho em equipe é requerido.

Mais motivação para estudar e aprender: Ter bons relacionamentos em sala de aula também ajuda na motivação para aprender e estudar. Isso porque quando estamos perto de pessoas que nos fazem bem e nos entendem, a tendência é que tenhamos mais prazer nas atividades que nos propomos a fazer. Com isso, os estudos ficam mais divertidos e menos engessados para os alunos.

Atmosfera mais tranquila para o desenvolvimento emocional: O desenvolvimento emocional de qualquer pessoa necessita de um espaço apropriado e saudável. Para isso, é necessário que o sujeito esteja amparado em um ambiente tranquilo e motivador, a fim de enxergar as suas próprias qualidades e possibilidades dentro do contexto em questão. Quando não há boas relações na escola, os alunos podem ter um desenvolvimento emocional mais truncado, resultando em pessoas com pouca resolução emocional na vida adulta.

Impacta o processo de ensino-aprendizagem: Com o emocional mais protegido, os alunos também melhoram o seu processo de aprendizagem e os professores conseguem lecionar de uma forma muito mais equilibrada e interessante.

Em outras palavras, as relações interpessoais na escola impactam todos os sujeitos envolvidos nesse contexto. E por isso que é tão importante cultivar boas relações nesse espaço.

Lembre-se disso e incentive os seus alunos ou colegas a trabalharem mais a tolerância, a comunicação e a escuta das outras pessoas. Isso fará toda a diferença no futuro.