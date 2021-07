Saber o que um líder pode fazer para inspirar as pessoas é fundamental para garantir uma boa relação no ambiente corporativo. Apenas dessa forma é que conseguiremos impulsionar a nossa equipe rumo ao sucesso, não é mesmo?

Por isso, trouxemos algumas dicas que podem lhe ajudar a se tornar um líder inspirador e capaz de aumentar o engajamento da sua equipe. Saiba mais lendo este conteúdo até o fim.

O que um líder pode fazer para inspirar as pessoas?

Acima de qualquer coisa, entenda que saber o que um líder pode fazer para inspirar as pessoas não é o mesmo que ter uma receita de bolo, pronta para ser posta em prática. Como estamos lidando com pessoas, é imprescindível que você conheça profundamente a sua equipe, pois dessa maneira conseguirá inspirá-la de uma forma mais efetiva.

Mas, para além das questões subjetivas, existem alguns fatores primordiais que devem ser considerados na hora de inspirar uma equipe. São eles:

1- Seja coerente e não caia no “faça o que eu falo, e não o que eu faço”

Sabe aquele ditado que diz “faça o que eu falo e não o que eu faço”? Pois bem, ele não serve para um bom líder.

A liderança deve servir de exemplo e inspiração para os liderados, e se ela acontece de maneira incoerente, apenas dando ordens e não agindo de acordo com o discurso, você cai no erro de ser um mero “chefe autoritário”, e não líder.

Portanto, atente-se aos seus comportamentos e às suas ações cotidianas. Aja de acordo com o seu discurso e seja uma pessoa coerente na hora de “cobrar” ou apontar algo a alguém. Isso é fundamental.

2- Não tenha medo de ensinar e compartilhar conhecimentos importantes

Muitas pessoas não conseguem ser bons líderes pelo simples fato de terem medo de “perder” o cargo para um liderado. E isso, obviamente, é um erro grotesco.

Para compreender o que um líder pode fazer para inspirar as pessoas, lembre-se de que compartilhar conhecimentos é um comportamento inspirador. Demonstre a sua autoconfiança ensinando outra pessoa a fazer como você faz. Isso tornará a sua imagem ainda mais positiva e inspiradora.

3- Reconheça a sua equipe e sempre dê feedbacks (positivos e negativos)

Reconhecer a sua equipe também é imprescindível. Não seja aquele tipo de pessoa que apenas motiva e encoraja antes da ação acontecer, e depois simplesmente “vira as costas” para a equipe. Mas sim, saiba enaltecer as ações positivas de cada um, reconhecendo o esforço do time como um todo.

Para isso, invista na cultura de feedback, tanto positivo quanto negativo, para assim garantir um maior engajamento do seu time.

4- Esteja sempre pronto para ouvir opiniões diferentes

Não seja uma pessoa de mente fechada, em hipótese alguma. Saiba ouvir opiniões diferentes e tente extrair caminhos e conhecimentos a partir disso.

Ser uma pessoa de mente aberta é a peça-chave para ter boas relações com as mais diversas pessoas e perfis comportamentais. Não seja uma pessoa tão fechada e expanda os seus horizontes. Isso certamente irá inspirar quem está perto de você!