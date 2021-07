O refúgio de Ítalo Ferreira: conheça a casa onde vive o surfista em Baía de Formosa

O campeão olímpico Ítalo Ferreira está sempre viajando o mundo todo, mas é em Baía Formosa, onde nasceu, no Rio Grande do Norte, que o surfista tem o seu refúgio. Ele já chegou a viajar dez horas de avião só para dormir em casa, mesmo tendo que voltar viajar no dia seguinte. E é na casa, decorada bem ao seu estilo, que o medalhista de ouro em Tóquio, recarrega suas energias.