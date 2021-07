Ocyan abre matrículas para programa de estágio

Quer começar a sua carreira com o pé direito e em uma das maiores empresas do setor de óleo e gás em operação no Brasil? Esta pode ser a sua chance, uma vez que a Ocyan abriu as inscrições para seu programa de estágio 2021, que visa recrutar estudantes universitários de diversas áreas.

A empresa disponibiliza 17 vagas para atuação no escritório da empresa no Rio de Janeiro, capital, e na base, em Macaé, no interior do estado.

Podem concorrer estudantes do ensino superior matriculados entre o penúltimo e o último ano dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Naval, Engenharia de Automação, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Informática, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.

É importante também ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Conhecimento intermediário e avançado em inglês é desejável, porém não eliminatório. Habilidades como Ética, Integridade e Transparência, Espírito de Servir, Determinação, Espírito Positivo e Construtivo, Criatividade, Adaptabilidade, Capacidade de Dialogar, Comprometimento e Comportamento seguro, contudo, são essenciais.

O objetivo deste ano é aumentar a diversidade no processo e atrair também novos talentos que vivem nas periferias do Rio de Janeiro e regiões economicamente menos favorecidas. A ação, aliás, faz parte do programa de diversidade da empresa, que prioriza três frentes: equidade de gênero, pessoas com deficiência e raça/etnia, tendo o capital social como tema transversal.

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale refeição, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde e plano odontológico.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, e cadastrar seu currículo até o dia 2 de agosto.

O processo seletivo será composto por um teste online de Fit Cultural, prova de inglês (não eliminatória), triagem de currículos, dinâmicas online em grupo e entrevistas.