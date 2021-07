Oeste 2 x 4 Ypiranga – Canarinho voa para a liderança e afunda Rubrão

Barueri, SP, 03 (AFI) – Nada de zebra no duelo de opostos do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Na manhã deste sábado, o Ypiranga foi até Barueri e ganhou do Oeste, por 4 a 2, na Arena Barueri, pela sexta rodada.

Ainda sem vencer, o Oeste amarga a lanterna do Grupo B, com dois pontos. Por outro lado, o Ypiranga chegou ao terceiro jogo de invencibilidade e assumiu provisoriamente a liderança, com 13 pontos.

CANARINHO TÁ COM TUDO

O primeiro tempo foi bastante movimentado na Arena Barueri. Logo aos cinco minutos, Sodré aproveitou cruzamento de Jonathan e, de cabeça, abriu o placar para o Ypiranga. Aos dez, Quirino ampliou depois de receber lançamento e driblar o goleiro Rodolfo.

O Oeste esboçou uma reação aos 34 com Zeca completando, de cabeça, cruzamento de Deivid. Esse foi o primeiro gol do time paulista na Série C. Mas, cinco minutos depois, Dico tabelou com Muriel e aumentou a vantagem do Ypiranga antes do intervalo.

MAIS GOLS

Aos 15 minutos do segundo tempo, o Oeste voltou a diminuir. Léo Ceará aproveitou rebote da zaga e bateu de primeira no canto de Deivity. Depois de quase conseguir o empate com Kalil – o goleiro defendeu com os pés -, o time paulista sofreu o quarto aos 31.

Fidelis cruzou rasteiro, ninguém tirou e Dija Baiano só teve o trabalho de completar para o gol aberto. O Oeste sentiu e escapou de levar o quinto nos acréscimos, quando Rodolfo espalmou chute colocado de Luiz Felipe.

PRÓXIMOS JOGOS

O Oeste volta a campo no próximo sábado contra o Ituano, às 17 horas, novamente na Arena Barueri, em Barueri. Na sexta-feira, o Ypiranga recebe o Novorizontino, às 20 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Os jogos são válidos pela sétima rodada.