Oeste-SP 1 x 1 Paraná-PR – Rubrão afunda de vez e pode levar Tricolor junto

Barueri, SP, 23 (AFI) – No duelo direto contra o rebaixamento no Grupo B, Oeste e Paraná ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O resultado deixa o time paulista na lanterna.

Com o resultado, o Oeste ficou com três pontos, na décima colocação e ainda vem vencer. O Paraná, por outro lado, é o primeiro fora da degola, com oito.

RUBRÃO NA FRENTE!

Ainda sem vencer, o Oeste foi com tudo para cima do Paraná e abriu o placar logo aos seis minutos. Marcinho cruzou na medida para Kalil, que mandou, de cabeça, no fundo das redes. Essa foi a primeira vez que o clube paulista saiu na frente do marcador na Série C.

O gol fez o ritmo do duelo cair. O Paraná tinha mais posse de bola, mas encontrou muita dificuldade na criação das jogadas. Já o Oeste arriscou com Tite, que cabeceou para fora. O time visitante ameaçou uma única vez, em um arremate de Adriano Júnior, pela linha de fundo.

Oeste e Paraná ficaram no empate. Foto: Alex Caús/Oeste FC

EMPATOU!

No segundo tempo, o Paraná voltou melhor, pressionou e deixou tudo igual aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio de Gustavo França, Vinícius Guarapuava subiu bonito para testar firme para empatar. Antes, o time tricolor já havia desperdiçado boas oportunidades.

O Oeste abdicou de atacar e viu o Paraná perder uma chance atrás da outra. Na melhor delas, Sillas fez bela jogada e soltou o pé. David fez um milagre para salvar o clube paulista, que teve uma última oportunidade de vencer, mas Bruno Grassi atrapalhou os planos ao defender tentativa de Kalil.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Mirassol no sábado (31), às 11h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Na segunda (2), às 20h, o Paraná recebe o Ypiranga, no Durival Britto, em Curitiba (PR).