Oeste x Ituano – Embalados, visitantes são favoritos; Donos da casa ainda não venceram

Barueri, SP, 9 (AFI) – Neste sábado, às 17h, Oeste e Ituano se encontram vivendo momento completamente opostos na competição. Enquanto os donos da casa não venceram nenhuma partida e amargam a lanterna, o Ituano é o quarto colocado e acumula três vitórias seguidas.

A equipe de Barueri tem apenas dois pontos, Já o Ituano soma dez e pode alcançar a vice-liderança ainda nesta rodada.

RETORNOS NO ITUANO

Para o confronto, a equipe de Mazola Júnior poderá contar com as opções do zagueiro Lucas Dias e do atacante Iago Teles.

MUDANÇA

A única alteração na escalação deve ser no gol. Pegorari volta após Covid-19. João Victor, que vinha jogando, já viajou para se apresentar no Portimonense, de Portugal.

DESFALQUE NO OESTE

Pendurado no último jogo, Jeffinho recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo-SP e irá cumprir suspensão automática neste jogo.

PENDURADO

Victor Lisboa segue pendurado com dois cartões amarelos

SEM PROBLEMAS

Fora isso, o time de Roberto Cavalo deve contar com todos à disposição.