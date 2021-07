Oeste x Paraná – Lanterna e vice-lanterna medem forças em busca da reabilitação

Barueri, SP, 22 (AFI) – Em duelo dos de desesperados, Oeste e Paraná se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Barueri. O confronto é válido pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ambas as equipes se encontram em momentos muito complicados no campeonato e na tabela de classificação. O Rubrão ocupa a lanterna com apenas dois pontos e não venceu nenhuma. Enquanto que o Paraná é o vice-lanterna com sete pontos.

DÚVIDA NO GOL DO ESTE

Com desconforto muscular e sem atuar contra o São José-RS, o goleiro Rodolfo segue como dúvida para a partida.

PENDURADOS

Victor Lisboa, Jeffinho e Kauã Jesus seguem com dois cartões amarelos cada.

NOVO TÉCNICO DO PARANÁ

O clube anunciou o novo treinador um antes do confronto. Sílvio Criciúma, de 49 anos, já foi apresentado, mas vai acompanhar a partida apenas “de longe”. Por enquanto, o auxiliar Jorge Ferreira ainda comanda a equipe. Criciúma assume apenas na próxima rodada.

DÚVIDA

O meio-campista Gabriel Pires segue se recuperando de lesão e é dúvida para a partida.

RETORNO NO ATAQUE

Após cumprir suspensão na última rodada contra o Novorizonino, o atacante Gustavo França volta a equipe.