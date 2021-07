Oeste x Ypiranga-RS – Equipe do Sul chega como favorita; Rubrão ainda não venceu

Barueri, SP, 2 (AFI) – Neste Sábado, às 11h, Oeste e Ypiranga-RS irão abrir a sexta rodada da Série C do brasileirão, na Arena Barueri. O time do interior de São Paulo ainda não venceu nenhum jogo na competição e está em crise. Enquanto o Ypiranga esta indo em busca da quarta vitória.

Os donos da casa somam apenas dois pontos. São dois empates e três derrotas. Já o Canarinho, tem dez. Com três derrotas e um empate.

REFORÇO EM BARUERI

O técnico Roberto Cavalo tem boas novidades. O atacante Tite está de volta após cumprir suspensão automática na última rodada e está disponível para o ataque.

DÚVIDA

Fora desde o jogo contra o Botafogo-SP, o atacante Zeca segue como dúvida para a partida.

PERDA PARA O CAMPEONATO

O técnico Júnior Rocha ganhou um desfalque importante para o restante da competição. Eleito o melhor zagueiro do Gauchão, o capitão Reinaldo foi negociado com o Al Akhdoud, da Arábia Saudita, e não defende mais o Canarinho.

FORÇA MÁXIMA

O time não terá nenhuma baixa para o confronto. Não há ninguém suspenso ou pendurado.