Olimpíadas: Laura Pigossi e Luisa Stefani fazem história e conquistam o bronze no tênis

Histórico! Incrível! Correndo por fora, as brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani venceram neste sábado a disputa pelo bronze e faturaram uma medalha inédita para o Brasil no tênis. As brasileiras derrotaram as russas por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 11-9. No tie-break, as brasileiras chegaram a salvar quatro match-points para ficar com a medalha.