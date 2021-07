Olimpíadas: saiba quem são os 7 atletas brasileiros mais seguidos no Instagram

Além de ir atrás de medalhas nas Olimpíadas, alguns atletas brasileiros têm conquistado também muita coisa fora das competições, como seguidores nas redes sociais. Um grande exemplo disso é Douglas Souza, que saltou de 260 mil seguidores no Instagram para mais de 2 milhões.

O ponteiro da seleção brasileira de vôlei está na lista dos sete atletas olímpicos brasileiros mais seguidos no Instagram. No entanto, apesar de ter se tornado um fenômeno ainda não está nas primeiras posições. Confira a lista:

Medina tem 9,2 milhões de seguidores e já possuía esse número milionário antes mesmo das Olimpíadas – em que acabou ficando sem medalha.

Os seguidores do surfista se devem muito aos aos seus títulos no esporte e a amigos famosos, como a cantora Anitta e o jogador Neymar, além do casamento com a modelo Yasmin Brunet.

A fadinha do skate ganhou o coração dos brasileiros nesta Olimpíada. Mais jovem atleta da equipe brasileira em Tóquio, ela se tornou medalhista de prata no skate e é hoje a segunda atleta olímpica brasileira mais seguida no Instagram, com mais de 5,9 milhões de pessoas acompanhando as fotos e vídeos compartilhados diariamente.

Outra skatista brasileira também é bem famosa nas redes sociais. Letícia Bufoni, até a manhã desta quarta-feira (28), tinha 3,9 milhões de seguidores no Instagram.

Uma das melhores skatistas do mundo, Letícia acabou não se classificando para a prova final de street.

O jogador campeão olímpico em 2016 viralizou assim que chegou em Tóquio com seus Stories descontraídos mostrando os bastidores dos jogos. Isso resultou em um crescimento veloz no Instagram. Saiu de 260 mil seguiores para 2,7 milhões em poucos dias.

A Rainha Marta também é bem seguida nas redes sociais, com 2,5 milhões de seguidores. Principal nome do futebol feminino brasileiro, a atacante é a única atleta – entre homens e mulheres – a ser premiada seis vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo pela Federação Internacional de Futebol (Fifa): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

Primeiro ouro do Brasil nesta Olimpíada, Ítalo Ferreira ganhou milhares de seguidores após o título. Hoje, ele tem 2,1 milhões de seguidores.

Antes da viralização de Douglas, Bruninho era o principal nome do vôlei nas redes sociais. Filho do ex-técnico Bernardinho e da ex-jogadora Vera Mossa, o levantador e capitão da seleção está em sua quarta Olimpíada e subiu ao pódio nas três primeiras: foi prata em Pequim 2008 e Londres 2012 e ouro na Rio 2016.