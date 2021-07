Omie tem empregos disponíveis para TODO BRASIL

A Omie tem empregos abertos pelo país, neste início de semana! São inúmeras possibilidades com benefícios, garantindo estabilidade financeira a partir da carteira assinada! Saiba como se inscrever a uma das oportunidades divulgadas pela Omie!

Omie tem empregos pelo país

São várias chances de garantir um bom emprego nesse momento em que a população busca formas de sair melhorar de vida. Veja quais são as vagas abertas neste início de semana e garanta sua inscrição!

Customer Success (Implantação de Sistema de Gestão);

Desenvolvedor Web – Frontend;

Desenvolvedor Backend – Python ou NODEJS;

Assistente de Operações (Bi);

Assistente de Facilities;

Executivo(a) de Vendas Vitória da Conquista/BA;

Gerente de Relacionamento e Performance de Contas;

Account Manager (Hunter);

Team Leader Sdr;

Consultor(a) de Campo;

Executivo de Vendas Teresina/PI;

M&a Corporate Vc Manager;

Executivo de Contas;

Gerente de Serviços Financeiros;

Consultor(a) de Expansão de Franquias;

Especialista de Produto – Ribeirão Preto/SP;

Analista de Trade Marketing;

Estágio em Suporte Técnico;

Executivo(a) de Vendas – São Paulo;

Especialista de Dados (Tech Ventures Ops);

Estagiário(a) de Comunicação Interna e Endomarketing;

Especialista de Dados (Comunicação);

Customer Success Ops;

SDR (Sales Sevelopment Representative) – São Luís/MA;

Estágio Comercial – Curitiba;

Especialista de Marketing Ops (Bi);

SDR (Sales Development Representative) – São Paulo;

SDR (Sales Sevelopment Representative) – Florianópolis / SC;

Executivo de Vendas;

Head Financial Planning & Analysis (Fp&a);

Estagiário(a) de Comunicação Interna e Endomarketing.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em participar do Processo Seletivo de recrutamento da Omie pode acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas abertas e cadastrar-se no ícone “Candidate-se”. Todo o processo será realizado mediante as orientações eletrônicas da empresa.

A Omie tem empregos pelo país e está em busca de talentos que possam complementar o time de sucesso!

