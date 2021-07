OMS: países não devem comprar doses de reforço enquanto outros ainda precisam de vacina

— A lacuna global no fornecimento de vacinas contra a Covid-19 é extremamente desigual e injusta. Alguns países e regiões estão realmente encomendando milhões de doses de reforço, antes que outros países tenham suprimentos para vacinar seus profissionais de saúde e os mais vulneráveis — disse o diretor-geral da OMS.

Ele mencionou as fabricantes de vacinas Pfizer e Moderna como empresas que pretendiam fornecer doses de reforço a países nos quais os níveis de vacinação já são elevados.

Ghebreyesus disse que as empresas deveriam direcionar suas doses para o Covax, programa de compartilhamento de vacinas com foco em países de baixa e média renda.

O diretor-geral da OMS também afirmou que as mortes pelo coronavírus voltaram a aumentar. Ele alertou que a variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, está se tornando dominante em muitos locais, e já foi registrada em 104 países.

Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, afirmou que no futuro lembraremos desse momento com “vergonha” se os países usarem doses de reforço enquanto pessoas vulneráveis ​​continuam a morrer sem vacinas em outros lugares.