Onda de furtos e briga generalizada é registrada em parque de diversões de shopping; assista!

Uma série de pequenos delitos foram registrados na noite dessa quarta-feira (14), em um parque de diversões instalado no estacionamento de um shopping, no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. A Polícia Militar confirmou a ocorrência de uma confusão generalizada, além de furtos.

De acordo com informações repassadas pela supervisão do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o parque de diversões teria divulgado uma promoção em seus bilhetes de entrada, o que ocasiou maior quantidade de clientes.

Com o aumento do trânsito de pessoas no estabelecimento, diversos furtos de celulares, correntes e objetos pessoais foram furtados. A segurança do shopping foi acionada, bem como a Polícia Militar.

A PM informou ainda que houve confronto entre facções em meio a um ambiente repleto de crianças e famílias. Vídeos divulgadas através das redes sociais flagraram uma confusão generalizada no local. As imagens deixam claras que, além da briga, houve descumprimento do Decreto Emergencial de Distanciamento Social Controlado, pois o estabelecimento estava – visivelmente – lotado.

Diversos suspeitos foram abordados e revistados, mas nada foram encontrados com estes, que foram liberados. Ninguém foi preso. A reportagem do Alagoas 24 horas entrou em contato com a assessoria do shopping e aguarda posicionamento oficial sobre o fato.

O shopping center vem atuando fortemente no combate à pandemia de covid-19, com iniciativas sociais e seguindo as mais rígidas normas sanitárias, que devem ser adotadas por todas as operações do empreendimento mesmo que independentes. Assim que identificou a concentração de pessoas no parque que opera em sua área externa, o shopping center interveio, chamando a polícia para ajudar na evacuação do espaço e na normalização da operação. O shopping center também já notificou o parque e determinou a suspensão de suas atividades até que sejam instaladas medidas de segurança adicionais para controle de acesso aprovadas pelo Corpo de Bombeiros. O shopping center lamenta o desconforto causado no parque e continuará trabalhando com foco no bem-estar de seu público e da comunidade onde está presente.