Online e presencial: confira opções para curtir no fim de semana

Após diminuição da ocupação dos leitos destinados à covid-19 e diminuição de mortes, Salvador entrou na fase verde, que compreende a liberação de eventos com até 200 pessoas. Museus, teatros, praias e parques também podem funcionar.

O iBahia preparou uma lista de eventos online e presenciais que vão rolar na capital baiana neste fim de semana, entre os dias 16 e 18 de julho. Em cada evento presencial citado, há também uma descrição dos critérios de segurança sanitária que devem ser cumpridos no ambiente. Confira!

SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO

Boteco dos Amigos – Juan e Rafael

Local: Wanted

Horário: 18h às 23h30

É necessário fazer reservas das via direct do Instagram

Medidas:

Clientes só poderão entrar usando máscara

Álcool gel disponível

Medidor de temperatura na entrada

Capacidade reduzida

Mesas afastadas

Nossa Vila – Danniel Vieira

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Horário 19h





Petra apresenta Boteco do Bela – Edição Especial – Jean Pedro

Local: Shopping Bela Vista

Horário: 18h às 20h

Medidas:

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.





Espetáculo infantil – “Zumbindo”

Horário: a partir das 20h do dia 16 a 22 de Julho

Onde: Canal do COOXIA Coletivo Teatral no YouTube – https://youtube.com/channel/UCWjIz2O4pyuzqBI6r9FxzLw

Quanto: Gratuito



Ocupa53 – DJ Sicasons, Ofá, Júpiter91, Igor Liberato e DJ Iano

Horário: 19h

Onde: Através da plataforma Twitch www.twitch.com/ocupa53

SÁBADO, 17 DE JULHO



Nossa Vila – Água Fresca

Horário: 15h

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Medidas:

O objetivo dos gestores do projeto é proporcionar uma experiência segura e prazerosa para turistas e baianos. Diante do cenário pandêmico que estamos vivendo, a Nossa Vila segue à risca todos os protocolos de segurança da Prefeitura Municipal de Salvador. Dentre as exigências: todos que chegarem ao local têm suas temperaturas aferidas; só entra na vila gastronômica quem estiver usando máscara; é proibido circular sem o uso das mesmas. Não é permitido levantar da mesa para dançar; Só é permitido retirar a máscara no momento em que a pessoa estiver bebendo ou comendo; dispensers de álcool gel estão disponíveis por todos os espaços de uso coletivo; As mesas têm distanciamento de 1,5m.





Boteco do Xerife – Perícles e Leonardo

Local: Wanted

Horário: 18h às 23h30

É necessário fazer reservas das via direct do Instagram

Medidas:

Petra apresenta Boteco do Bela – Edição Especial – Peu Alves

Local: Shopping Bela Vista

Horário: 18h às 20h

Medidas:

Ocupa53 – DJ Rose Juam, Bagum, DJ Moura, DJ Belle e Vírus ft Moxca

Horário: 19h

Local: Através da plataforma Twitch www.twitch.com/ocupa53

Show Online de Lançamento do EP “DE RIO A-MAR”, da artista Sara Abreu

Horário: 17h

Local: Youtube.com/saraabreu

DOMINGO, 18 DE JULHO

Horário – 15h

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Medidas:

Petra apresenta Boteco do Bela – Edição Especial – Luciano Castilho

Local: Shopping Bela Vista

Horário: 18h às 20h

Medidas:

