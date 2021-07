Operário-PR 0 x 2 CSA-AL – Geovane e Reinaldo garantem a vitória em Ponta Grossa

Ponta Grossa, PR, 17 (AFI) – Na noite deste sábado, jogando no Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR, o CSA-AL conseguiu sua reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano venceu o Operário por 1 a 0, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro.

Os gols da vitória foram marcados por Geovane e Reinadlo.

Com a vitória, o CSA sobe para a 11ª colocação, com 14 pontos somados. É a primeira vitória do time sob o comando do técnico Ney Franco.

O Operário está na sétima posição, com 18 pontos somados.

O JOGO

Operário e CSA fizeram um jogo morno e estudado em Ponta Grossa no primeiro tempo. O Operário, que já tinha vários desfalques, perdeu Pedro Ken, aos 11 minutos, machucado. Rafael Chorão entrou no seu lugar.

Com muitos erros de passes, os dois times pouco produziram. Mesmo assim, o CSA conseguiu sair na frente. Aos 40 minutos, Geovane recebeu de fora da área, ajeitou e mandou forte no canto direito do goleiro Simão.

O gol acendeu o Operário, que tentou duas vezes no final do primeiro tempo, mas sem êxito..

ETAPA FINAL

O Operário voltou pressionando mais na segunda etapa, errando menos passes e jogando mais pelas laterais. Com isso, chegou com mais objetividade ao ataque. Aos 14, Marcelo teve a chance do empate, mas o goleiro Thiago Rodrigues salvou o CSA.

Este lance, porém, foi o único, com mais perigo do time paranaense no segundo tempo. Com mais posse de bola, mas esbarrando da falta de qualidade e na pouca inspiração do seu ataque, o Operário não conseguiu buscar o empate.

No final, sofreu o segundo. Aos 43, Reinaldo recebeu lançamento e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Simão.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 13ª rodada, na quarta-feira o CSA-AL recebe o VAsco, no estádio Rei Pelé. O Operário-PR joga na quinta (22) contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.