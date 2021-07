Operário-PR 1 x 0 Coritiba – Fantasma assusta rival e, com um a menos, leva o confronto direto

Ponta Grossa, PR, 25 (AFI) – Com um jogador a menos nos minutos finais da partida, o Operário conseguiu segurar o Coritiba e venceu por 1 a 0, na noite deste domingo, no estádio Germano Kruger, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, encostou no G-4.

A vitória deixou o Operário com 21 pontos e quebrou uma sequência de duas derrotas seguidas. O Coritiba, por outro lado, voltou a perder após dez rodadas e ficou com 25 pontos, cinco do líder Náutico.

SURPRESA!

Jogando em casa, o Operário controlou o primeiro tempo, ficou com a bola no campo adversário, mas as chances foram poucas. A primeira em um chute de longe de Leandro Vilela. Wilson fez a defesa. O Coritiba demorou, mas chegou em uma cabeça de Waguininho, já aos 30 minutos, nas mãos de Simão.

Coritiba perde para o Operário

O duelo era equilibrado até que Ricardo Bueno, ex-Palmeiras, apareceu para abrir o marcador. Aos 35 minutos, Fábio Alemão deu belo cruzamento para o atacante, que, entre os zagueiros, só escorou para o fundo das redes. Em vantagem, o time de Ponta Grossa se fechou e não correu qualquer risco de levar o empate na etapa inicial.

AQUI NÃO PASSA

No segundo tempo, Morínigo colocou o time para frente e optou pela experiência de Robinho para tentar buscar o empate, mas o panorama continuou igual, com muitos erros e poucas criatividades de ambos os lados. O Operário, no entanto, começou a gostar do jogo, já que o Coritiba não conseguia criar.

O domínio era do Operário até que Leandro Vilela, aos 27 minutos, colocou tudo a perder. Por toque de mão, ele recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Com um homem a mais, o Coritiba partiu para o ataque e viu Robinho fazer o pivô e ajeitou para Val mandar rente à trave.

O jogo virou ataque contra defesa. O Coritiba se atirou ao ataque, mas parou na defesa bem postada do Operário, que não deixou o rival criar, com exceção de uma tentativa de Léo Gamalho – para fora -, para selar a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Goiás, na sexta-feira, às 19h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 20h, o Coritiba recebe o Náutico, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).