Operário x Coritiba – Clássico de afirmação ou início de recuperação?

Ponta Grossa, PR, 23 (AFI) – Depois de perder a chance de encostar no G4, o Operário não tem descanso. Em casa, no Germano Krüger, o Fantasma recebe o segundo colocado Coritiba, às 18h15 do domingo (25). O clássico paranaense é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O Operário está na décima colocação com 18 pontos, seis de distância para o Guarani, na quarta e perdeu os dois últimos jogos. O Coxa só vê o Náutico à frente na tabela, mas tem uma partida pendente contra o Brusque, pela quinta rodada, que será no dia 3 de agosto. O segundo colocado tem 25 contra 29 do líder.

No dia 16 de junho, o Coritiba foi eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil. O segundo jogo acabou 2 a 0 para os cariocas, que também venceram na ida, por 1 a 0. Desde então, o Coxa entrou em campo nove vezes e não perdeu uma sequer.

O início foi avassalador com cinco vitórias consecutivas, depois o rendimento “caiu” e o Coritiba empatou três e ganhou uma. A sequência foi muito importante para não deixar o Náutico se isolar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Matheus Costa tem um desfalque importante. O atacante Rodrigo Pimpão levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Avaí por 1 a 0 e está fora do duelo. Ele se junta a uma grande lista de lesionados com: Lucas Mendes, Rafael Bonfim, Pedro Ken, Tomas Bastos, Cleyton, Alemão, Paulo Sérgio e Jean Carlo.

O Operário, então, tem uma mudança certa no time titular. A vaga de Pimpão deve ser ocupada por Ricardo Bueno. Matheus Costa, porém, pode promover outras alterações no ataque com a entrada de Rafael Oller.

Foto: Twitter oficial do Operário

O Coritiba precisará improvisar. Os laterais direito Natanael e Igor foram suspensos. O primeiro, titular, recebeu cartão vermelho, o outro, amarelo. Quem também fica de fora por indisciplina, a exemplo de Igor, é o treinador Gustavo Morínigo.

Em campo, deve entrar o volante Matheus Sales, que já jogou na lateral. Na comissão técnica, o auxiliar Júlio Sérgio assume. No mais, o time titular do Coritiba, provavelmente, não tenha mudanças.