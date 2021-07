Os Barões da Pisadinha gravam clipe em Salvador com Márcio Victor, do Psirico

“Quando me perguntavam qual artista que queria gravar sempre vinha na minha cabeça a turma da banda Os Barões da Pisadinha. Eu tava louco pra que chegasse a hora pra gente gravar juntos e Deus nos uniu. Foi muito bom recebê-los aqui na nossa terra, em um clima descontraído, com uma Skolzinha gelada, um churrasquinho. Rodrigo e Felipe são baianos e a nossa energia não tem igual. Eu estava louco para gravar com Felipe, pela mistura musical dele, pela influência musical que ele está trazendo no mercado. A música tem tudo a ver com guardar segredos, a produção foi feita por mim e por Felipe Barão aqui em Salvador, com a ajuda dos músicos que arrebentaram, a música é muito gostosa, com essa mistura do piseiro com o pagode, deu muito certo e tenho certeza que a galera vai gostar, vai ser umas das apostas do Psirico este ano.” falou animado Márcio Victor.