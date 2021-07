Os Jogos De Casino Móvel Ideais Para as Férias

É um facto de que a indústria de gaming, nomeadamente os casinos online, os casinos com dealer ao vivo, os casinos live ou os casinos móveis, têm cada vez mais jogadores. Cada vez mais apostadores, experientes ou principiantes, optam pelos casinos online em detrimento dos casinos tradicionais, para horas de diversão, emoção e adrenalina.

Com as férias “à porta” e as restrições cada vez mais severas, fizemos um levantamento dos jogos de casino móvel que não vai querer perder este verão. Quer esteja na praia, no rio, na serra ou no campo, o seu dispositivo móvel poderá levá-lo até Las Vegas e assegurar-lhe viagens inesquecíveis.

Se quer saber quais os melhores casinos móveis em Portugal, recomendamos uma passagem pelo https://www.casinoreal.pt antes de aventurar-se no mundo das apostas. António Matias, editor-chefe do CasinoReal, mantem atualizadas revisões sobre os vários casinos online a operar em Portugal, devidamente licenciados pelo SRIJ – Serviço Regulação e Inspeção de Jogos.

Antes de Começar a Jogar

Se é novo no maravilhoso mundo dos jogos de fortuna e azar online, existem alguns pré-requisitos antes de poder explorar os mundos que os jogos online lhe oferecem.

Como já referimos, aconselhamos a leitura do site CasinoReal, para que fique a conhecer a lista dos móvel casino portuguese confiáveis, seguros e legais.

Após escolher o casino, em função das suas preferências, deverá efetuar o registo: um processo normalmente simples, com indicação de alguns dados pessoais e confirmação de e-mail.

Alguns casinos oferecem-lhe bónus de boas-vindas, pelo que o primeiro depósito não é obrigatório no momento do registo.

É também importante conhecer as regras do jogo que decidir jogar, o RTP (retorno ao jogador), o fornecedor de software e a compatibilidade dos jogos com o sistema operativo.

Jogadas grátis, prémios avultados e jackpots são outras informações que vai querer saber.

A partir daí, se desejar trazer sempre consigo, o seu casino favorito, deverá descarregar a aplicação do casino para dispositivo móvel, se for esse o caso ou simplesmente adicionar aos seus favoritos o website do casino online.

Os jogos deste Verão

Os fornecedores de software têm investido em jogos de casino cada vez mais realistas, divertidos e futuristas para proporcionar a melhor experiência de jogo.

Á distância de um clique, saiba quais são os jogos que não vai querer perder, quer esteja sentado na esplanada da sua praia de eleição ou na espreguiçadeira da piscina.

Apresentamos-lhe o TOP3 das slots ideais para as suas férias:

1 – Summer Bliss

A slot, desenvolvida pela EGT, leva-o a surfar as mais incríveis ondas. Com símbolos desordenados que ativam jogadas grátis e multiplicadores de apostas e símbolos selvagens e extra selvagens, esta caça-níqueis é uma opção refrescante para este verão. Vinte linhas de pagamento e cartas de jackpot, a Summer Bliss é a escolha dos amantes de mar.

2 – Bier Party

As férias convidam a um copo com os amigos. A Bier Party, da Pariplay, oferece horas de diversão e entretenimento. As canecas de cerveja rodam a uma velocidade incrível e dependendo do seu número em cada jogada dão lugar a um jackpot correspondente. Com símbolos Power Pay, trinta linhas de pagamento e rodadas grátis, esta slot tem ainda os símbolos do barril e do martelo que ativam prémios adicionais e multiplicadores. A slot ideal para brindar o verão!

3 – Sunset Delight

Nada como os fins de tarde de verão para relaxar. Da Thunderkick, esta slot tem três cilindros e cinco linhas de pagamento fixas. Com um RTP de 96,3%, a Sunset Delight tem ainda símbolos selvagens, desordenados e bónus que farão as delícias dos veraneantes.

No entanto, se ao invés das slots preferir o ambiente mais requintado e exclusivo do casino, pode sempre vestir-se a rigor e passar pela roleta francesa, pelo blackjack ou pelo póquer.