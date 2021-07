Pabllo Vittar e Luísa Sonza apresentarão reality show sobre drag queens

As artistas Pabllo Vittar e Luísa Sonza irão apresentar um reality show na HBO Max. A plataforma de streaming, que chegou ao Brasil recentemente, contou a novidade nesta quinta-feira (1º) através do Instagram.

De acordo com Pabllo, as gravações do reality estão à todo vapor. “Esse projeto super especial vai destacar e apresentar drag queens afiadíssimas em busca da coroa do pop. As gravações já começaram e tá tudo muito lindo!”, contou em publicação feita em seu Instagram.

A cantora Luísa Sonza não se pronunciou sobre a novidade, pois está afastada das redes sociais desde o início de junho. Ela sofreu diversas ameaças após a morte do filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido. Com a saúde mental abalada, sua equipe decidiu que era melhor se afastar da internet.