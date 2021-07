Pabllo Vittar revela desejo de cantar na posse de Lula, PT reage e fãs vibram

Pabllo Vittar surpreendeu os fãs ao afirmar que deseja cantar na posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ele ganhe as próximas eleições para presidente da República. A declaração aconteceu após um fã da cantora questionar se ela iria se apresentar no evento de posse, e a musa respondeu: “Espero que sim”.

Não demorou muito e até o perfil do Partido dos Trabalhadores reagiu ao post, com um emoji com estrelas nos olhos e um coração. Os admiradores, como era de se esperar, começaram a imaginar esse momento.

“Juro, se a Pabllo cantar na posse do Lula eu vou ser a gay mais feliz dessa terra, viu?”, afirmou um internauta. “O Lula subindo a rampa enquanto a Pabllo canta ‘chegueiiii’”, complementou outra.

Veja: