Padrasto é preso em Penedo acusado de abusar menor de 9 anos

Nesta sexta-feira, 02 de julho, policiais do 11º BPM foram acionados para atenderem uma ocorrência de abuso de incapaz no conjunto Nilo Menezes, parte alta da cidade de Penedo.

De acordo com informações da polícia, a própria mãe a avó de uma criança de 9 anos foram até a sede do batalhão policial para informar o caso.

Após o Conselho Tutelar de Penedo ser acionado, uma guarnição da polícia foi até o local. Em um primeiro momento não conseguiram encontrar o suposto autor do crime. Após ele ter retornado para a residência, os miliares conseguiram lograr êxito na prisão.

O homem de 33 anos, que não teve sua identidade revelada, foi conduzido para Delegacia de São Miguel dos Campos, junto com as partes envolvidas, para que as providências fossem tomadas.

Da Redação com informações do 11º BPM