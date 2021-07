Pagamento da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: confira as datas anteriores e atuais

Confira as datas anteriores e atuais de pagamento da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. Não perca as datas!

Calendário da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 O governo antecipou o pagamento da 4ª parcela do benefício Auxílio Emergencial 2021. Por isso, trouxemos os calendários anteriores e os atuais para que confira as datas oficiais e não perca as datas de saque! Calendário anterior a antecipação – estas datas foram alteradas 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para o público geral (cadastrados no CadÚnico) – Disponibilidade online Mês de nascimento do beneficiário – janeiro: 23 de julho; Mês de nascimento do beneficiário – fevereiro: 25 de julho; Mês de nascimento do beneficiário – março: 28 de julho; Mês de nascimento do beneficiário – abril: 1º de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – maio: 03 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – junho: 05 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – julho: 08 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – agosto: 11 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – setembro: 15 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – outubro: 18 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – novembro: 20 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – dezembro: 22 de agosto. Calendário anterior a antecipação Saques da 4º parcela do Auxílio Emergencial – Disponibilidade física (saque do valor em espécie) – Estas datas foram antecipadas, confira as datas atuais logo em seguida. Mês de nascimento do beneficiário – janeiro: 13 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – fevereiro: 17 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – março: 19 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – abril: 23 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – maio: 25 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – junho: 27 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – julho: 30 de agosto; Mês de nascimento do beneficiário – agosto: 1º de setembro; Mês de nascimento do beneficiário – setembro: 03 de setembro; Mês de nascimento do beneficiário – outubro: 06 de setembro; Mês de nascimento do beneficiário – novembro: 08 de setembro; Mês de nascimento do beneficiário – dezembro: 10 de setembro. Confira agora as datas atualizadas e não perca o saque antecipado Parcela 4 – CRÉDITO EM POUPANÇA SOCIAL DIGITAL (usabilidade online) 17/JUL (SÁB) 18/JUL (DOM) 20/JUL (TER) 21/JUL (QUA) 22/JUL (QUI) 23/JUL (SEX) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 24/JUL (SÁB) 25/JUL (DOM) 27/JUL (TER) 28/JUL (QUA) 29/JUL (QUI) 30/JUL (SEX) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Parcela 4 – SAQUE EM DINHEIRO (usabilidade física) 02/AGO (SEG) 03/AGO (TER) 04/AGO (QUA) 05/AGO (QUI) 09/AGO (SEG) 10/AGO (TER) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 11/AGO (QUA) 12/AGO (QUI) 13/AGO (SEX) 16/AGO (SEG) 17/AGO (TER) 18/AGO (QUA) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Calendário da 4ª parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Programa Bolsa Família (não sofreu alterações) Número Final do Nis 1: 19 de julho;

Número Final do Nis 2: 20 de julho;

Número Final do Nis 3: 21 de julho;

Número Final do Nis 4: 22 de julho;

Número Final do Nis 5: 23 de julho;

Número Final do Nis 6: 26 de julho;

Número Final do Nis 7: 27 de julho;

Número Final do Nis 8: 28 de julho;

Número Final do Nis 9: 29 de julho;

