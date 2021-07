Pagamento do 14º salário em 2021 será realizado pelo INSS? Veja

Como em 2020, o Governo Federal antecipou o calendário de pagamento do 13º salário do INSS a fim de movimentar a economia do país.

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já estão recebendo a segunda parcela da antecipação do 13º salário. No entanto, muitos se questionam sobre a ausência do benefício natalino no fim do ano.

Como em 2020, o Governo Federal antecipou o calendário de pagamento do 13º salário do INSS a fim de movimentar a economia do país. Porém, com os pagamentos sendo finalizados, os beneficiários se questionam da possibilidade de haver um 14º salário.

Haverá o 14º salário?

Até o momento, o governo não concedeu nenhuma informação sobre o pagamento de um 14º salário pelo INSS. Assim como ocorreu no ano passado, a reposta possivelmente seria negativa frente essa proposta. Na ocasião, o presidente da república, Jair Bolsonaro, não apoiou a ideia alegando não haver recursos para custeá-la.

O Ministério da Economia afirmou que se adotada, a medida inviabilizaria o orçamento da União, visto as despesas atuais com as iniciativas de contenção a pandemia da Covid-19. Uma nova rodada de pagamento extra custaria aos cofres públicos cerca de R$ 50 bilhões.

Calendário de pagamento do 13º salário

Benefícios com valor de um salário mínimo Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 25 de maio 24 de junho 2 26 de maio 25 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 01 de junho 01 de julho 7 02 de junho 02 de julho 8 04 de junho 05 de julho 9 07 de junho 06 de julho 0 08 de junho 07 de julho

Benefícios com valor acima de um salário mínimo Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 e 6 01 de junho 01 de julho 2 e 7 02 de junho 02 de julho 3 e 8 04 de junho 04 de julho 4 e 9 07 de junho 06 de julho 5 e 0 08 de junho 07 de julho

Quem recebe o 13º salário pelo INSS?

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-reclusão

Salário-maternidade

