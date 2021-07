Pai e mãe acusados de prostituir filhas de 9 e 15 anos são presos em Olho D’Água do Casado

Dois homens suspeitos de abusar das vítimas também foram detidos; o grupo foi levado conduzido ao Sistema Prisional de Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas prendeu, nesta quinta-feira (29), um pai e uma mãe acusados de prostituir as filhas de 15 e 9 anos, na zona rural do município de Olho D’Água do Casado, no interior do município de Alagoas. As prisões foram realizadas durante a operação, que aconteceu na cidade em questão e em Piranhas.

Além deles, dois homens suspeitos de abusar das vítimas foram presos. De acordo com a polícia, as meninas eram abusadas por homens que iam até a residência das vítimas e pagavam pelo ato sexual.

Já no município de Piranhas, os agentes realizaram a prisão de dois homens. O primeiro é suspeito de estuprar as filhas de 6 e 11 anos. E o segundo, que é vizinho da vítima, é acusado de abusar sexualmente de uma criança.

Conforme a polícia, ele foi descoberto após uma foto de um aparelho celular ser entregue pela família. O suspeito aparece na imagem, que foi registrada por outra criança.

Após as prisões, os acusados foram encaminhados para o Sistema Prisional em Alagoas.

Rayssa Cavalcante / Gazetaweb.com